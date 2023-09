'Ojalá su candidata tuviera algo de pintoresca', revira Xóchitl a Durazo

Xóchilt Gálvez reviró a las críticas del presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, quien la calificó como "un personaje pintoresco, folclórico y fake".

"Folclórica, pues sí, represento la cultura de los pueblos, eso quiere decir folclórica. Pintoresca, pues ojalá su candidata tuviera algo de pintoresca y fake, pues su política de seguridad en el Gobierno federal, esa sí fue fake", dijo la senadora del PAN.

"Y fake pues el trabajo que está haciendo -Durazo- en Sonora, donde por cierto acaban de ser atentadas madres buscadoras. En lugar de andar perdiendo el tiempo aquí, que se ponga a trabajar en Sonora, es lo que yo le diría, nada más", indicó en entrevista en el Senado.

Sobre las críticas respecto a que no representa a los pueblos indígenas, Gálvez expuso: "yo no soy representante de la comunidad indígena. Yo creo que ella tiene una confusión, obviamente yo no represento a nadie, yo simplemente tengo origen indígena y ya, creo que tiene una confusión, yo no ando buscando ser su representante".

Respecto a lo afirmado por la secretaria de Gobernación en el sentido de que lo ocurrido a madres buscadoras en Sonora fueron solo tiros al aire, dijo que es "una desafortunada declaración porque las madres que vivieron ese drama estaban en shock, entonces ellas argumentan que no fueron tiros al aire, habrá que esperar una investigación y ojalá el gobierno busque a las personas desaparecidas, porque el problema es que el gobierno no hace su trabajo y las madres tienen que salir a buscarlos".