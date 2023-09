Ofrece DIF pollos estilo Íñigo en Feria

Para continuar con la obra de la Nueva Casa Hogar del DIF Torreón, cuyos trabajos de construcción ya dieron inicio, se suma a la causa la venta de los pollos estilo Íñigo, que se ofrecerán en la Feria que arrancará este viernes.

La presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer recordó que como cada año, se estarán ofreciendo los pollos estilo Íñigo en el stand de la Feria Torreón y también se contará con alitas, las cuales se introdujeron desde el año pasado.

"Listo para mañana viernes, los esperamos a todos para que degusten los deliciosos pollos y además pongan su granito de arena para continuar con la construcción de la Casa Cuna", dijo la presidenta, quien comentó también que no se tiene una meta establecida pero esperan que sea "lo más posible".

Dijo también que esperan que dichos platillos sigan en el gusto de las familias laguneras.

Recordó que seguirán con el servicio desde el auto, es decir, si las familias sólo desean degustar los pollos o unas alitas, no será necesario que entren a la Feria.

"Estaremos de 7 a 12 (19:00 a 12:00 horas) en el horario de la Feria y el costo es de 170 pesos; seguiremos contando con las alitas que el año pasado se introdujeron como nuevo platillo, ya no estarán en el chef móvil, sino que estarán dentro del restaurante. Seguiremos con el servicio en su carro y para quienes no necesiten entrar a la Feria y solo quieren ir por su pollo, no necesitan entrar, estaremos con el servicio el domingo hasta la 1 (13:00 horas) de la tarde.

Bremer explicó que se contará con personal conformado por 40 personas que laboran en el DIF Torreón.

Sobre la construcción de la Casa Hogar, recordó que se requiere de una inversión aproximada de 30 millones de pesos, por lo que la venta de pollos será una de las diversas actividades que se tienen proyectadas para la recaudación de fondos.

Y es que también se contará con un área VIP en la presentación de Los Tigres del Norte para el día 15 de septiembre en la Plaza Mayor. Además del concierto de Ricardo Montaner en el mes de octubre, en el Coliseo Centenario.

Además, el DIF fue seleccionado para ser beneficiado de la subasta de la exhibición Cow Parade, que está de regreso en Torreón.