Ocho de cada 10 empresas batallan para encontrar a la persona ideal para cubrir sus vacantes

La escasez de talento alcanza nivel máximo en 17 años. El 77 por ciento de las organizaciones enfrentan dificultades para encontrar a las personas calificadas para ocupar sus vacantes.

De acuerdo a los resultados de la Encuesta de Expectativas de Empleo (EOS) que presentó ManpowerGroup, esta situación ha ido en incremento, pero alcanzó su punto más elevado en el presente año. En el comparativo histórico, se observa que en el 2010 era una tercera parte de las compañías las que presentaban esta complicación, pero ha ido en aumento, por lo que en 2016 ya era un 40% y en 2019 se elevó a 54%. En 2021, se registró un 69%, 75% en 2022 y 77% en el presente año.

En este sentido, indica que la inclusión se está convirtiendo en clave, pues los empleadores mexicanos están ampliando su alcance y buscando solicitantes no tradicionales como respuesta a la Escasez de Talento. Un 41% busca candidatos mayores que buscan empleo o cambio de carrera; 35% candidatos con trayectorias profesionales no lineales; 33% que están desempleados debido a responsabilidades de cuidado. Otras opciones son desempleados por tiempo prolongado, de comunidades marginadas, candidatos que no cumplen con todos los requisitos de habilidades técnicas, otros que tienen discapacidades o enfermedades crónicas, algunos que no cumplen con los requisitos de habilidades blandas, incluso candidatos con antecedentes penales menores.

Las nuevas habilidades blandas que buscan los empleadores en México son colaboración y trabajo en equipo; resolución de problemas; responsabilidad y autodisciplina; pensamiento crítico y análisis; resiliencia y adaptabilidad.

Entre los principales impulsores de la productividad que los empleadores mexicanos han identificado, está el desarrollo profesional, con 53%; objetivos y metas claras con 43%; cultura de trabajo positiva con 34%; adopción continua de tecnología con 27%. Otros impulsores son aprovechar la Inteligencia Artificial, balance vida-trabajo, eficientar la tecnología existente, colaboración presencial, colaboración eficaz en cualquier ubicación.

En el sector de bienes y servicios de consumo, la demanda de talento supera la oferta y 74% de las empresas tiene problemas para encontrar el talento que necesita; en el sector de energía es un 60%, también en finanzas y bienes raíces; en servicios de comunicación alcanza un 69%, igual que en manufactura; en transporte, logística y automotriz es el 66% de dificultad de las organizaciones para cubrir las vacantes; en tecnologías de información es un 73%; 77% en ciencias de la vida y la salud.