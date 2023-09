Ocho años de prisión a detenidos por tráfico de migrantes en Arteaga

Dos personas que fueron detenidas hace más de dos años en Arteaga, cuando trasladaban de manera ilegal más de treinta migrantes, fueron sentenciados a pasar ocho años de prisión en un penal federal.

La Fiscalía General de la República (FGR), en su delegación estatal en Coahuila obtuvo del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado, en Juicio Oral, sentencia condenatoria de ocho años de prisión contra dos personas por el delito de tráfico de migrantes.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los sentenciados fueron detenidos por personal de la Policía Municipal, en agosto del 2021, a la altura del Ejido Llanos, del municipio de Arteaga, Coahuila.

Jesús “N” transportaba en un vehículo a 13 personas originarias de Honduras y 21 de Guatemala; mientras que Juan “N”, transportaba en una camioneta pick up a una persona de Colombia, 20 del Salvador, dos de Nicaragua, una de Honduras y once de Guatemala, quienes no acreditaron su estancia legal en el país.

La sentencia dictada por el Juez de Distrito Especializado para Jesús “N” y Juan “N” fue de ocho años de prisión y multa de cinco mil Unidades de Medida de Actualización; para cada uno.

El Ministerio Público Federal (MPF), determinó llevar a los ahora sentenciados a audiencia de control de detención ante la autoridad competente, quien después de calificarla de legal y de realizar la imputación, los vinculó a proceso y mediante audiencia de Juicio Oral, se acreditó su culpabilidad y se otorgó la sentencia referida.