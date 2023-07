Obreros de AHMSA mantienen bloqueo

Los trabajadores sindicalizados de Altos Hornos de México mantienen el bloqueo en todas las entradas de las dos plantas de la empresa. Incluso ayer domingo estuvieron obreros en los accesos de la siderúrgica. Continúan con el mismo acuerdo de no dar declaraciones a los medios de comunicación, pero sostienen que la manifestación es pacífica.

La ciudadanía en general ha mostrado apoyo al movimiento; con agua, hielos y alimentos llegan a los puntos de los bloqueos para que los trabajadores resistan mejor la protesta.

Con una manta fijada en la entrada a la metalúrgica señalan éstos las demandas que realizan.

Piden a Alonso Ancira Elizondo el pago de los sueldo, del ahorro, de las utilidades y que también se cubran los salarios de los empleados de confianza.

Sin hacer declaraciones por el acuerdo tomado, comentan y aclaran que el movimiento no tiene tintes políticos, por eso no dan entrevistas, y descartan la participación de los sindicatos Democrático o Minero porque es una protesta de los trabajadores y no de las organizaciones gremiales. Exponen que sólo exigen lo que por ley les corresponde.

Los trabajadores en su momento rechazaron la intervención de los dirigentes del Sindicato Nacional Democrático y del Sindicato Nacional Minero.

Es una protesta de la base trabajadora que reclama lo que les corresponde conforme a derecho.