Obligarán a policías a usar las cámaras de solapa

Aunque la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Monclova mantiene un monitoreo constante a las cámaras de solapa que portan los agentes de Policía y de Tránsito, la institución reforzará la supervisión para garantizar que se les dé el uso correcto a los dispositivos.

Esto fue señalado por el director de la DSPM, Fernando González Dodero, quien reveló que diariamente se le entrega un informe del control de los equipos electrónicos de uso personal para captura de video.

Indicó que es obligada la utilización de las cámaras, porque los videos sirven como evidencias de la actuación de los uniformados. Si se les acusa de haber cometido algún abuso las imágenes digitales confirman o desmienten el señalamiento.

Expuso que hay un sistema de monitoreo con el que se puede detectar si el dispositivo fue apagado por el elemento, aunque aclaró que la batería de la cámara tiene una autonomía de varias horas hasta agotarse, y puede ocurrir que se les apague a los elementos durante su uso.

Agregó que pueden cargar la pila en la patrulla con un cable para mantenerla activa.

González Dodero dijo que podrán ser sancionados los agentes que durante las acciones en las que intervenga no tengan encendido el equipo de grabación, aunque hasta el momento no tiene conocimiento de que haya ocurrido esto y no se han aplicado castigos.