Obispo de Torreón espera una jornada pacífica y con buena participación en las elecciones en Coahuila

En solitario y haciendo fila, es como llegó el obispo Luis Martín Barraza Beltrán a la casilla 1217, montada en la escuela María Esther Echeverría, en donde previamente dijo que espera que en esta nueva jornada electoral que sea tranquila y con buena participación.

Monseñor dijo que el participar es parte de la coherencia de vida, “porque la política no es algo al margen, sino que está en el corazón de la fe”.

Manifestó, además, que “no hay pretexto para no participar; todo eso de que no cambia las cosas, siempre lo mismo, no vale, porque si también nosotros seguimos haciendo lo mismo, no habrá esperanza; una cosa muy importante ahorita es que aprendamos a participar”.

Y es que el obispo de Torreón aseguró que parte de la baja participación en las anteriores elecciones se debe a la política “chafita”.

“No se hace sentir al ciudadano de que su participación es importante, no se ven tan claros los resultados, ahora se dice mucho que los partidos se han adueñado de la función pública”, comentó monseñor Luis Martín Barraza Beltrán.

