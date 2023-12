'O te divorcias o te suicidas', Omar Chaparro pensó en quitarse la vida tras crisis matrimonial

Una de las más parejas más sólidas del mundo del espectáculo es la conformada por el conductor Omar Chaparro y su esposa, Lucy. En total llevan más de 20 años juntos y aunque parece que su historia de amor es igual a la de un cuento de hadas, el matrimonio recientemente reveló que han atravesado por fuertes conflictos que los han llevado a considerar el divorcio.

En entrevista para el podcast "El rincón de los errores", de la también actriz Marimar Vega, Chaparro reveló que una de las peores crisis que enfrentaron sucedió durante la pandemia por Covid-19, en el 2021, y aunque no revelaron los motivos, el también comediante confesó que su dolor era tanto que llegó a pensar que si su matrimonio había llegado a su fin, también su vida.

"La pandemia nos golpeó y duele tanto que te obliga a salir de la caja para poder pensar diferente, para poder manejar tus emociones; porque o te divorcias o te suicidas", dijo.

Omar detalló que habló sobre este sentimiento con uno de sus mejores amigos y fue él quien le abrió los ojos y lo motivó para seguir adelante y luchar por su familia: "Eso me lo dijo un amigo de Chihuahua al que yo le dije: 'se acabó'. Pero yo estaba pensando: 'se acabó el matrimonio y la vida'; estaba pensando en irme de este mundo y él me dijo: 'no sé por lo que están pasando, pero su amor va a poder con eso y más'", agregó.

El protagonista de "Dulce Patria" también hizo una reflexión sobre la importancia de la comunicación en las parejas, pues, en su caso, eso fue lo que los incentivó para no darse por vencidos: "Las relaciones más hermosas no se construyen solo de amor, también de pláticas incómodas".

Para la pareja, esta plática llegó cuando se dieron cuenta de que sus diferencias como personas ya comenzaban a mermar su relación: "Yo se lo dije: 'Tú y yo hemos estado juntos mucho tiempo. Podemos firmar con honor nuestra historia y amándote como te amo, nos damos la mano y te ayudo a que cada quien separe su vida o vamos a ver qué hay después de esto'. Y Omar me dijo: 'Estoy muy enojado, confundido, pero quiero saber qué hay después'", explicó Lucy.