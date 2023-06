NUNCA OLVIDA QUE ES LAGUNERO

El actor Raúl Méndez no olvida ni por un momento a su padre, Don Raúl Méndez, fallecido en agosto de 2020, tan es así que siempre que llega a un set de grabación le pone una silla a su progenitor, porque sabe que aunque físicamente ya no está; si lo acompaña de manera espiritual.

El lagunero es ahora un hombre casado y lleno de proyectos como la serie, Senda prohibida, que él protagoniza junto a Ela Valden y en la que, según dijo a El Siglo de Torreón, seguramente Don Raúl hubiera figurado en el elenco.

"Ahorita ya mi padre hubiera salido en este melodrama, en vida ya le pedían más autógrafos que a mí; yo siempre lo llevo conmigo, siempre que llegó a un set pongo una silla a mi lado porque así lo hacía cuando él vivía, hoy en día hago lo mismo. Él sigue siendo mi motor, al igual que mi familia", comentó.

Méndez se encuentra muy emocionado por la llegada a la plataforma Vix de Senda prohibida, cuya primera versión se hizo en 1958, volviéndose el pilar de las telenovelas en México.

"Estoy orgulloso de presentarles este nuevo proyecto para todos los laguneros. Senda prohibida es una historia que viene a partir de la primera telenovela que pasó en México, en 1958.

"Les cuento que en ese entonces no era como el día de hoy, que se graban los proyectos y luego se transmiten, todo era en vivo, era como hacer teatro. Cada noche los actores tenían que aprenderse sus diálogos, por lo tanto, no tuvimos nunca algún material audiovisual como referencia para conocer bien la historia; lo que nosotros decidimos hacer fue nuestra propia interpretación de esta primera novela que hubo en México", comentó vía zoom.

Contento por hablar con El Siglo de Torreón y a su vez con sus paisanos, Raúl aclaró que Senda prohibida, producida por Giselle González, no se actualizó, pues se respetó la época en la que se creó.

"Era fundamental que se quedara en los años 50. Una historia como está en el contexto en el que se encuentra escrita era imposible traerla a 2023. Si bien, hay cosas que no han cambiado, sobre todo a nivel del comportamiento de los seres humanos, creo que hay otras que han ido evolucionando a favor de la sociedad mexicana. Algo muy bonito que viste a esta historia es la época".

PERSONAJE

En la trama, el nacido en Torreón encarna a "Federico Rubio", quien tiene un idilio con "Nora", (Ela Velden), una mujer muy inteligente y ambiciosa.

"Estuve cuatro meses de lunes a sábado metido en unos zapatos, en un traje ajustado, sombrero y corbata; yo estoy acostumbrado a andar con ropa suelta, así que cuando me cerraban la garganta con una corbata, para mí fue como la metáfora perfecta de lo que es 'Federico', un hombre encerrado en sí mismo, hermético y que no deja que sus sentimientos afloren. Mi trabajo lo conseguí realmente por medio de usar esta ropa de esa época".

Consideró el artista que el papel que hace Ela, y que antes encarnó Silvia Derbez, seguramente impactó a la sociedad en la década de los 50, porque se trata de una mujer manipuladora y poderosa.

"Yo creo en ese momento ha de haber sido muy fuerte para la sociedad ver que una mujer tan empoderada pudiera estar representando a tantas mujeres de aquella época, y al día de hoy sigue siendo un movimiento, una lucha constante para la igualdad de género.

"Pienso que la historia, si bien, retrata una década del pasado, al traerla ahora en una versión en formato serie de siete capítulos, nos permite como sociedad hacer un análisis y sacar una evaluación de cómo hemos cambiado y qué nos falta por mejorar", mencionó.

Raúl Méndez, por ahora, está inmerso en la promoción de Senda prohibida, pero comentó que en breve podría cerrar otro proyecto.

"He estado muy tranquilo, hoy en día estamos difundiendo esta serie, vamos a ver qué sucede con algunas opciones de trabajo, en cuanto sean oficiales ya les estaré avisando".

¿Y 'CHACORTA'?

Durante la charla, Raúl manifestó que pese a que ya pasaron varios años que realizó el personaje de "Chacorta" en la serie El señor de los cielos, distintas personas continúan llamándolo de esa forma.

"Ahí sigue. Mientras haya temporadas de El señor de los Cielos, la gente seguirá pidiendo al 'Chacorta'. Cómo es posible que después de ocho años que no está en la serie, el público aún lo pide. Al final del día, uno nunca sabe qué pasará en esta vida, también hay cosas que hay que permitir que la vida y Dios los acomode, y si el día de mañana regresa 'Chacorta' con 97 años será muy divertido".

Por otro lado, Raúl mencionó que hace tres semanas vino a Torreón y afortunadamente no le tocó lidiar con la onda de calor que ha azotado al país y a la región.

"Fui a visitar a la familia, a los tíos, a los sobrinos, antes de que llegaran las altas temperaturas. Me encanta ir a Torreón porque me recuerda de dónde vengo, lo aguerridos que somos los laguneros para salir adelante, que no se me olvide eso para seguir en esta ardua lucha de la actuación".

Raúl Méndez tenía que seguir promocionando Senda prohibida, no sin antes compartir cómo es su vida de casado, pues como se recordará, contrajo nupcias con la también actriz Carmen Muga.

"Estoy viviendo una nueva etapa de mi vida. Me brindé a mí mismo, 47 años de mi vida para mí, para lograr mis objetivos como actor y ser humano. No me limité, pero creo que van cambiando los tiempos y hay otras prioridades. Me gustaría tener hijos y dejarles mi herencia de lo que he hecho en la actuación".