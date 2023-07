Nuevo contrato para vialidad Villa Florida

Se hará un nuevo contrato para obras de iluminación y rehabilitación de taludes del puente Villa Florida del periférico, mientras que se dará continuidad a los trabajos de seguridad y estética en el bajo puente, que están a cargo de la empresa constructora que efectuó las obras del flujo continuo en el Paso Vial.

El director de Obras Públicas del Municipio, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, informó que desde el inicio del proyecto se hizo el compromiso de rehabilitar los taludes, que actualmente están empedrados y llenos de maleza en la parte superior, por lo que serán recubiertos de concreto.

Actualmente se reparan las vigas de protección, que por la ocurrencia de accidentes se habían dañado y que no habían sido atendidas desde que la Federación entregó el periférico al Municipio en un tramo de 180 metros lineales.

Los taludes serán recubiertos para que esto permita que el agua de lluvia corra y no se estanque ni salga la maleza, además de que se atenderán obras de iluminación en esa parte. Dentro del nuevo contrato se incluirán detalles que pudieran haber quedado pendientes en cuestión de barreras de seguridad y protección.

A la fecha, la empresa que se hizo cargo del Paso Vial Villa Florida sigue trabajando en los detalles estéticos y de seguridad vial, como los muros de contención en el retorno de la Feria hacia Galerías, mientras que en el bajo puente se hará reforestación con un jardín botánico que integre plantas de la región.

También falta terminar las banquetas, colocación de macetas y algunos elementos estéticos para cubrir las columnas, que las hagan más agradables a la vista para quienes transiten por esta vía.

Para atender todos esos detalles, la dependencia extendió el contrato a la constructora que trabajó en el Paso Vial, lo cual es justificable porque todo el tiempo las obras se efectuaron con el tráfico abierto, tanto de día como de noche, y esto de alguna manera generó algunos retrasos.

Sin embargo, el tránsito vehicular ya está fluyendo en todos los sentidos de la circulación, pese a lo cual se pide comprensión a la ciudadanía y que maneje con precaución.

"Desde el inicio de la obra se privilegió siempre el no cerrar para no generar molestias, la opción era desviar desde el puente La Unión- La Partida, pero se hubieran colapsado otros puntos", dijo el titular de Obras Públicas, quien aseguró que esto no implicará que se incremente el monto de la inversión a cargo del Municipio por 12 millones de pesos.

El director de Obras Públicas del Municipio manifestó que ya está operando con normalidad el flujo continuo, con el que los usuarios se irán familiarizando poco a poco.