Un libro fascinante en torno a un personaje de excepción: el empe-rador Haile Selassie de Etiopía, el Rey de Reyes, el León de Judá, el Elegido de Dios, el Muy Altísimo Señor, Su Más Sublime Majestad, des-cendiente directo de Salomón, que gobernó su país como monarca absoluto durante casi cincuenta años, hasta que en 1974 fue derrocado por un Consejo Revolucionario.

Ryszard Kapuscinski viajó a Etiopía, se sumergió en un país azotado por una confusa guerra civil y, cau-telosamente, superando desconfianzas y temores, logró entrevistar a los antiguos dignatarios de la corte imperial, así como a los servidores personales del Emperador, en su día dedicados a los más variopintos e insólitos menesteres.

Los relatos orales que forman este libro son ora sobrecogedores, ora tragicómicos, en ocasiones increíbles y siempre extraordinariamente apasionantes: todos juntos componen el rompe-cabezas de una Etiopía más próxima a una espeluznante pesadilla que al sueño de las Mil y una noches en el que Selassie creía vivir.

Se ha dicho que este libro puede leerse simultáneamente como una crónica de la realidad en Etiopía, una alegoría de la situación en Polonia, una parábo-la sobre la autocracia y, last but not least, como literatura del más alto rango: sutil, elegante, irónica, absorbente. Un minucioso análisis de los mecanismos reconocibles en cualquier concentración de poder, elevados al rango de caricatura» (Josep Ramo-neda, La Vanguardia). “Kapuscinski tiene la mirada impasible de un historiador y el nervio narrativo de un gran periodista... Libro apasionante, verdadera lec-ción de historia contemporánea”, Javier Alfaya. “Extraordinario. Mi libro favorito del año”, Salman Rushdie).

SOBRE EL AUTOR

Ryszard Kapuscinski (Polonia, 1932-2007), Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, publicó en Anagrama La jungla polaca, Estrellas negras, Cristo con un fusil al hombro, Un día más con vida, El Emperador, La guerra del fútbol, El Sha, El Imperio, Ébano, Los cínicos no sirven para este oficio, Lapidarium IV, El mundo de hoy, Viajes con Heródoto y Encuentro con el Otro. Entre sus nume-rosos galardones figura el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, concedido en 2003.