Edición Bilingüe. Forma parte del cofre Tragedias, de William Shakespeare.

Hamlet, rey de Dinamarca, ha muerto. Claudio, su hermano, ha sido nombrado nuevo rey y se ha casado con Gertrudis, viuda del fallecido. Al príncipe Hamlet, hijo de Hamlet y Gertrudis, se le aparece el espectro del difunto, que le pide vengar su muerte y matar al homicida Claudio.

Joven heredero con veleidades intelectuales y algo señorito, el príncipe Hamlet se enfrenta al peor de los fantasmas, el de la sucesión. Con la muerte de un padre a quien no le han unido lazos de afecto ni confianza mutua y perdido el gran amor a su madre, Hamlet recibe una carga irrenunciable: la usurpada corona de Dinamarca. Sin embargo, ante el deber de la venganza, los escrúpulos le distraen: prefiere seguir hablando solo, respondiendo a los demás con adivinanzas, retruécanos y otros juegos verbales.

Para Nietzsche, Hamlet es un conocedor de la «horrenda verdad» que ha perdido por ello el «velo de la ilusión» necesario para obrar. Y Coleridge ve en él al intelectual paralizado y vacilante que dilata la acción por exceso de reflexión.

La tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca no es, o no solo es, el extenso poema monologal de un sujeto melancólico y escindido. Pese a que la genialidad de Hamlet, más que la de ninguna otra obra de Shakespeare, se funda en el uso de la palabra, el autor isabelino la pone aquí al servicio de una rica galería de personajes dramáticos: una magistral constelación repleta de significados, que el paso del tiempo no ha hecho más que renovar.

SOBRE EL AUTOR

William Shakespeare (1564-1616) es ampliamente reconocido como uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. Dramaturgo, actor y poeta, escribió casi cuarenta obras de teatro agrupadas generalmente según tres categorías: tragedias, comedias y obras históricas. Piezas como Hamlet, El rey Lear, El mercader de Venecia, Antonio y Cleopatra, Macbeth y Romeo y Julieta, por nombrar algunas de ellas, son aún a día de hoy estudiadas y representadas en todo el mundo. Su obra poética incluye, entre otros, tres poemas narrativos y ciento cincuenta y cuatro sonetos.