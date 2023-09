Los textos que conocemos hoy como poesía náhuatl se deben en gran medida al trabajo invaluable de Miguel León-Portilla, quien ha dedicado toda una vida al estudio de la cultura náhuatl desde las más diversas pers­pectivas. La poesía ha sido uno de los centros de su interés, y varios libros suyos están dedicados a ella. A lo largo de los años, se ha enfrentado reiteradamente a los mismos textos, y ha decidido siempre traducirlos de nuevo antes que ir a una versión suya previa, ya que prefiere aceptar el reto del original cada vez. Para llegar a la presente compilación de las traducciones de León-Portilla, Coral Bracho y Marcelo Uribe, en colaboración con él, han buscado las mejores versiones de los más representativos y mejores textos, los han cotejado entre sí y los han armado, echando mano a veces de fragmentos de distintas traducciones.

La mayor parte de los textos que forman esta antología han sido cons­truidos en español por él, pero en cierta forma también en náhuatl, en la medida en que los ha extraído de un corpus que no siempre los distingue como textos independientes y en el cual, al menos en su expresión gráfica, no existe la noción de verso. Así, no sólo la versificación en español es suya, sino también en náhuatl, y está basada en las particularidades sonoras y estructurales de esa lengua.

El propósito de este libro, además de presentar los textos en su lengua original, es ofrecer una idea aproximada de la sensibilidad poética que permeaba la mirada de los nahuas, en los momentos lite­rarios más lúcidos de las traducciones de Miguel León-Portilla, la persona que -sin duda- más se ha acercado, y desde la más honda sabiduría y la sensibilidad e inteligencia más finas, a las profundidades del mundo náhuatl.

Sobre el autor

Miguel León-Portilla (1926, ciudad de México), antropólogo e historiador, discípulo de Ángel María Garibay, León-Portilla es uno de los pioneros de los estudios nahuas en México y ha publicado libros capitales sobre el tema. Entre ellos La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes; Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, La visión de los vencidos, Literaturas indígenas de México, Quince poetas del mundo náhuatl y recientemente, la esperada traducción completa de los Cantares mexicanos. Su vida académica ha estado siempre ligada a la UNAM, donde se doctoró, ha dado clases y ha dirigido el Instituto de Investigaciones Históricas. Es también miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y de El Colegio Nacional. Su obra ha sido reconocida, traducida y premiada en todo el mundo.