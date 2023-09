No me preguntes cómo pasa el tiempo fue escrito entre 1964 y 1968, es decir, entre los veinticinco y los veintinueve años de su autor. El tiempo transcurrido desde su primera edición y los lectores que sus páginas han logrado señalan a este libro como una de aquellas obras poéticas en que mejor encarnaron los sesenta.

Los poemas de No me preguntes cómo pasa el tiempo conformaron una voz nueva entre nosotros que marcó definitivamente la poesía mexicana. Los cuestionamientos de la vida diaria y de la política, la desmitificación del poeta, la antisolemnidad y el humor, la desolación y la dicha de ser joven en una época como no volverá a haber otra igual recorren este libro siempre preciso que transita del lirismo al coloquialismo y rompe las fronteras artificiales entre la poesía íntima y la poesía social. El libro canta, narra, instiga y discute; dibuja viñetas de concentrada belleza; celebra, caricaturiza, conversa; ante todo, exalta los poderes de la poesía y, en un momento en el que el poema se había vuelto a la vez fácil y casi imposible, domina el oficio poético, de la rima al verso libre, del versículo al epigrama, del poema extenso al haikú.

La versión de No me preguntes cómo pasa el tiempo que ahora publicamos fue revisada por su autor. José Emilio Pacheco nos entrega un libro que es simultáneamente otro y el de entonces, decantado por la distancia y, contra lo que podría esperarse de una poesía que no se propuso sino expresar su época fugaz, de una vigencia asombrosa que nos comprueba, como decía Quevedo, que sólo lo fugitivo permanece y dura.

SOBRE EL AUTOR

José Emilio Pacheco (Ciudad de México, 1939-2014) empezó su trabajo al lado de Carlos Monsiváis y Sergio Pitol en las revistas Estaciones y Medio Siglo. A los diecinueve años publicó sus primeros cuentos en el libro La sangre de Medusa, al que siguieron El viento distante y El principio del placer. A su novela Morirás lejos la sucedió otra de muy distinta índole: la magistral novela corta Las batallas en el desierto. Su obra poética, iniciada con Los elementos de la noche y El reposo del fuego, se mantuvo a lo largo de medio siglo e incluye No me preguntes cómo pasa el tiempo, Irás y no volverás, Islas a la deriva, Desde entonces, Los trabajos del mar, Miro la Tierra, Ciudad de la memoria, El silencio de la Luna, La arena errante, Siglo pasado, La edad de las tinieblas y Como la lluvia, todos publicados en Ediciones Era, y reunidos en el volumen Tarde o temprano (Poemas 1958-2009).

Datos

Páginas: 112.Publica: Ediciones Era.