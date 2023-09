“En general, me parece que los manuscritos dependen de experiencias increíbles…”, escribe Goran Petrovic en uno de los cinco relatos que componen Diferencias. Sólo que en su caso, lo increíble reside en lo cotidiano, en aquello que tenemos frente a nosotros día con día, que ya no advertimos, quizá justo por ser tan evidente. Petrovic escruta con su minucioso ojo que se asemeja a una lupa capaz de magnificar las casi imperceptibles disonancias que componen la vida humana. Ahí donde todo parece transcurrir con “normalidad”, el autor revela que esa palabra no es más que una convención para denominar a lo que por principio es difuso y siempre cambiante. Es una mirada a la realidad similar a aquellos dibujos que instan al espectador a encontrar las diferencias, que por lo general son difíciles de hallar para el ojo común, pero que Petrovic advierte y plasma de manera magistral con su cálida escritura. La estructura de estos relatos es fragmentaria, casi como una sucesión de imágenes descritas con tal detalle que parecen estar congeladas para que el propio lector encuentre un nuevo juego de contrastes.

Entre los personajes de sus cuentos se encuentra la señora Panic, que va marcando diferencias con su lápiz labial, hasta que le llena la cara de círculos a su esposo y a los transeúntes, puesto que “Dicen una cosa y hacen otra”, el operador de cine Svabic, que se pasa la vida haciendo una película con fragmentos de otras, hasta que termina su obra maestra de más de catorce kilómetros de cinta y ocho horas de duración, y un anciano que se obsesiona con un ritual cotidiano en el que todo tiene que estar en su lugar ya que, como le explica a su joven mozo, “Cuando uno se mueve, cuando ve esto y aquello, una cosa anula la otra, una cosa se diluye, se atenúa en la otra. Pero si uno siempre tiene ante sí la misma imagen, en seguida nota las diferencias”.

SOBRE EL AUTOR

Nació en Kraljevo, en 1961. Es uno de los más prestigiosos autores serbios contemporáneos. Miembro de la Academia Serbia de Ciencias y Artes, y ganador de los premios nacionales más relevantes de su país –entre ellos el NIN y el Ivo Andric–, sus obras han sido traducidas a una docena de lenguas. En Sexto Piso hemos publicado su libro de relatos Diferencias (2008) y sus novelas Atlas descrito por el cielo (2003), La mano de la buena fortuna (2005), El cerco de la iglesia de la Santa Salvación (2012), Bajo el techo que se desmorona (2014) y Papel con sello de agua (2023), que es la primera historia, el primer brazo de su Novela delta, un universo de narraciones alegóricas que se va desarrollando desde la Edad Media hasta nuestros días.

Datos

Páginas: 176.Publica: Sexto Piso