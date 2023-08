Desde el año 1979 el gobierno conservador de Gran Bretaña se ha dedicado esforzada y concienzudamente a devolver al país a la era victoriana. Alasdair Gray, para no ser menos, ha hecho a un lado la etiqueta de escritor posmodernista que le habían colgado los críticos y ha escrito una novela a la última moda... del siglo diecinueve.

Ambientada en Glasgow y en el Mediterráneo, cuenta las vidas y amores de dos médicos y de una deslumbrante mujer creada -en parte, al menos- por uno de ellos. La historia abunda en relaciones sexuales no santificadas por el sacramento matrimonial pero, a diferencia de la anterior novela del autor, Vestida de cuero, no hay en ella perversiones dignas de mención. Cuando aparece alguna, como en el caso del general Sir Aubrey de la Pole Blessing-ton, es considerada un pequeño capricho, o a lo sumo un refinado desliz, que no empaña la imagen de un héroe nacional de la talla de sir Aubrey.

Nada de lo que sucede en esta apasionante novela sorprendería a Mary Shelley, Lewis Carrol o Arthur Conan Doyle, ni haría ruborizar a los inocentes jóvenes... de la era victoriana. Contraportada para una edición popular

¿Qué extraño secreto esconde la rica, hermosa y muy apasionada Bella Baxter, que ha vuelto loco de amor al pobre estudiante de medicina escocés Archie McCandless? ¿ Tiene algo que ver con su misterioso nacimiento en la casa del monstruoso Godwin Baxter, el genio cuya voz puede perforar los tímpanos? ¡Pobres criaturas! es una increíble historia de amores verdaderos y audaces experimentos científicos, que conducirá al lector desde el quirófano de un excéntrico sabio de Glasgow a los barrios bajos de Alejandría y los burdeles de París, hasta alcanzar su extático, emocionante final en una iglesia escocesa.

Y a diferencia de lo que sucedía en Vestida de cuero, la perversa y posmoder-na novela anterior de Alasdair Gray, los buenos triunfan y prosperan, mientras que los malvados reciben su muy merecido castigo.

SOBRE EL AUTOR

Alasdair Gray nació en 1934. Novelista, poeta, pin-tor y editor, es considerado como uno de los más importantes escritores escoceses contemporáneos. Ha publicado varias novelas, entre ellas Lanark (publicada en España por Ediciones de Blanco Satén), 1982 Janine, The Fall of Kevin Wa/ker. Poor Things, galardonada con el Whitbread y el Guar-dian Fiction Prize. Alasdair Gray ha sido comparado con Sterne, Chaucer y Rabelais, y Katky Acker lo llamó “el William Blake de Glasgow”.