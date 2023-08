¿Quién es el inquietante y escurridizo Tom Ripley? Apareció por primera vez en El talento de Mr. Ripley. Al comienzo de la novela, era un tímido joven neoyorquino. Hasta que un millonario le pidió que convenciera a su hijo de que volviera a casa. Y, al final del libro, Tom Ripley ya era un hombre muy seguro de sí mismo, establecido en Europa, y con un nuevo interés, la pintura, aunque esta feliz transformación se sostuviera en dos asesinatos, en falsificaciones y mentiras. Veinte años después, Patricia Highsmith hizo reaparecer a su antihéroe en La máscara de Ripley: casado con una rica heredera, ahora es un hombre aparentemente respetable. Ripley regresará en otras tres novelas: en El amigo americano, involucrado una vez más en una de sus ambiguas relaciones con otro hombre; en Tras los pasos de Ripley, donde conoce a un extraño adolescente que no quiere separarse de él; y en Ripley en peligro, el brillante cierre de este quinteto de novelas magistrales, donde los insufribles Pritchard parecen conocer algunos de los secretos oscuros de Ripley, y están dispuestos a usarlos.

En este primer tomo reunimos las novelas El talento de Mr. Ripley y La máscara de Ripley. “Las cinco novelas de Ripley son divertidas, admirables comedias negras» (John Williams, The Financial Times); «Los libros de Ripley son una maravilla, una de las diversiones más inteligentes y estimulantes que se le pueden proponer a un lector”, H. R. F. Keating, The Times.

SOBRE LA AUTORA

Patricia Highsmith (1921-1995) es una de las escritoras más originales y perturbadoras de la narrativa contemporánea. En Anagrama se han publicado las novelas Extraños en un tren, El cuchillo, Carol, El talento de Mr. Ripley (Premio Edgar Allan Poe y Gran Premio de la Literatura Policíaca), Mar de fondo, Un juego para los vivos, Ese dulce mal, El grito de la lechuza, Las dos caras de enero, La celda de cristal, Crímenes imaginarios, El temblor de la falsificación, El juego del escondite, Rescate por un perro, El amigo americano, El diario de Edith, Tras los pasos de Ripley, Gente que llama a la puerta, El hechizo de Elsie, Ripley en peligroy Small G: un idilio de verano, los libros de relatos Pequeños cuentos misóginos, Crímenes bestiales, Sirenas en el campo de golf, Catástrofes, Los cadáveres exquisitos, Pájaros a punto de volar, Una afición peligrosa y Relatos (que incluye los primeros cinco libros de cuentos de la autora, tres de los cuales –Once, A merced del viento cy La casa negra– no habían aparecido hasta ahora en la editorial) y el libro de ensayos Suspense.