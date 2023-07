Un ensayo necesario que indaga en cómo deben superarse las masculinidades tóxicas mediante nuevos modelos no basados en la virilidad y la violencia.

Patriarcado, revolución feminista, sociedad igualitaria: he aquí los conceptos en los que se centra este ambicioso ensayo de Ivan Jablonka. Si en la impactante crónica Laëtitia o el fin de los hombres el autor exponía un caso extremo de hasta dónde puede conducir la masculinidad tóxica, aquí¿ analiza ampliamente este tema desde las perspectivas histórica, sociológica y cultural.

Aborda en el libro los orígenes del patriarcado en las sociedades y en las religiones, basados en el hecho de que, al no tener la capacidad de procrear, el hombre optó por apropiarse del control de la sociedad. Esto da lugar a masculinidades tóxicas, que deben superarse mediante la asunción de unos nuevos modelos no basados en la virilidad y la violencia. Es el camino hacia una verdadera sociedad igualitaria, con justicia de género, que deje atrás el modelo patriarcal. Y esta redefinición de la masculinidad viene acompañada de la emancipación de la mujer en materias como la amorosa y conquistas como la autosatisfacción y el consentimiento explícito.

Un libro brillante y necesario, que aborda un tema de candente actualidad con mirada larga y sin dogmatismos.

SOBRE EL AUTOR

Ivan Jablonka (París, 1973) es profesor de Historia en la Universidad París XIII y codirector de la colección “La République des Idées”de la editorial Seuil. Entre sus libros destacan, coeditados por Anagrama y Libros del Zorzal, Laëtitia o el fin de los hombres: “Un libro inclasificable en la estela de El adversario de Carrère y A sangre fría de Capote... Un historiador francés que no le teme a la literatura”(Elena Hevia, El Periódico); “Obra maestra. Esuno de los libros más conmovedores que he leído y su impacto me acompañará para siempre” (Jordi Amat, La Vanguardia); “Un libro tan apasionante como turbador” (Jordi Puntí); «Hay libros que merecerían ser recomendados con fervor para que el lector atento no se los perdiera. Eso es lo que le debería ocurrir a Laëtitia o el fin de los hombres” (Elvira Lindo); En camping-car: “Un canto a la infancia amada y perdida para siempre” (Adriana Muscillo, Clarín); “El autor da un giro delicioso: recupera los veranos de la infancia en autocaravana, pero también un estilo de vida y una sociedad desaparecidos” (Anna Ballbona, Ara); y Hombres justos: “Propone refundar la virilidad para hacerla compatible con la igualdad de género” (Álex Vicente, El País). Historia de los abuelos que no tuve, que ahora recuperamos, es otro de sus libros fundamentales, y fue galardonado en 2012 con el Premio del Senado para libros de historia, el Premio Guizot de la Academia Francesa y el Premio Augustin Thierry.

Datos

Páginas: 464.Publica: Anagrama.