Todos viven o trabajan en una calle de Londres; algunos se conocen, otros no, pero casi todos acabarán cruzándose. Roger Yount es un banquero de la City que espera una prima anual suficiente para pagar su segunda vivienda; ya tiene dos coches y también quisiera tener dos mujeres. Y que la segunda fuera menos manirrota que la oficial,que no da golpe.

Antes de conseguir lo que sueña, se queda sin trabajo, cargado de deudas y al cuidado de su hijo menor, porque su todavía única mujer lo abandona temporalmente. Ahmed es un pakistaní que tiene una tienda y dos hermanos, uno vago y fundamentalista, otro trabajador y demócrata. Cuando llega su madre de Pakistán, está dispuesta a criticarlo todo menos al hijo enloquecidamente religioso.

También está Petunia, una anciana que no sabe que en su casa hay escondido medio millón de libras. Y Zbigniew, el albañil polaco, y Smitty, un artista del escándalo cuyo verdadero nombre nadie conoce, y del que sólo sabemos que es nieto de Petunia...

Entretanto, la crisis económica acecha, y cada uno de los vecinos de la calle recibe una postal entre amenazante y siniestra que dice «Queremos lo que usted tiene». ¿Será su vivienda, sus tesoros escondidos, sus deseos, los confesados y los inconfesables?

Capital combina una gran novela de «vidas cruzadas», como las de Joseph Roth, John Dos Passos o Stefan Zweig, con un gran fresco contemporáneo.

SOBRE EL AUTOR

John Lanchester (Hamburgo, 1962) creció en Calcuta, Rangún, Brunéi y Hong Kong y se educó en Oxford. Ha ejercido de reseñista de libros, periodista futbolístico, escritor de necrológicas y crítico de restaurantes para The Observer de Londres. De vuelta a Inglaterra, estudió en la Auden Old School y en el St. John’s College de Oxford. Se inició en el periodismo trabajando como reportero de fútbol, redactor de necrológicas y crítico de restaurantes hasta pasar a ser editor adjunto del London Review of Books. Ha escrito para numerosos periódicos europeos y americanos. La producción literaria de Lanchester se enmarca dentro del género de la novela. Entre sus obras destacan títulos como El señor Phillips, El puerto de los aromas o Capital.