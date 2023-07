Las punzantes conversaciones de un matrimonio en crisis. Nick Hornby escruta los conflictos de pareja con grandes dosis de ingenio.

Cada semana, Tom y Louise tienen una cita en un pub londinense antes de su sesión de terapia de pareja. Su relación parecía ir bien hasta que un desliz generó grietas y afloraron las tensiones. Ahora están intentando reconducir la situación, en un intento de salvar un matrimonio de quince años que les ha dado dos hijos.

La novela, organizada en diez capítulos, reproduce los diez minutos previos a diez sesiones de terapia. Durante ese tiempo Tom y Louise conversan y observan lo que sucede a su alrededor: la gente que entra en el pub, las parejas que salen de su sesión con la terapeuta antes de que pasen ellos.

El motor de la narración son esas mismas conversaciones, cargadas de agudeza, ironía y sinceridad. Una suerte de terapia previa a la terapia, en la que la pareja protagonista repasa su vida en común y habla de todo: el pasado, sus diferencias y complicidades, el sexo y el amor, las expectativas y los desengaños, incluso el Brexit.

Este libro ingenioso, incisivo y profundo bajo su apariencia de liviandad es la formulación literaria de la serie de televisión del mismo título, dirigida por Stephen Frears y protagonizada por Rosamund Pike y Chris O’Dowd, de la que Nick Hornby es guionista.

“Los lectores que quieran acercarse a una honesta exploración de las relaciones de pareja quedarán embelesados por el brioso equilibrio entre emociones complejas y humor sarcástico”, Publishers Weekly.

SOBRE EL AUTOR

Nick Hornby, autor, ensayista y guionista inglés, Nick Hornby se licenció en Filología Inglesa en la Universidad de Cambridge, en la que fue profesor de inglés para extranjeros.

Ha trabajado como periodista independiente en varios periódicos (Sunday Times y The Independent, entre otros), ejerciendo también como crítico musical en The New Yorker. Ha sido guionista cinematográfico y varias de sus novelas han sido adaptadas.

Hornby es autor de libros de temática muy variada. Su estilo se caracteriza por una escritura ágil y aguda y con grandes dosis de humor. La música está presente en todas sus novelas; ejemplo de ello son Alta fidelidad (una de sus obras más conocidas) y En picado.

Datos

Páginas: 112.Publica: Anagrama.