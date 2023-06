Un texto brutal y necesario, que cuenta lo que casi nadie quiere oír y reflexiona sobre los riesgos, la ética y la necesidad del oficio de periodista.

Hay tres cadáveres con nombre y vida en Los muertos y el periodista. Hay más, pero tres son esenciales. Tres hermanos salvadoreños pobres cuyos cuerpos aparecieron desfigurados (como poco) en un cañaveral. Este libro cuenta su historia. ¿Los tres hermanos han muerto realmente en un enfrentamiento entre pandilleros rivales? ¿A quién se protege no investigando las pruebas? ¿Qué cuentan los testigos que se atreven a hablar? Pero, junto con su historia, cuenta varias más: historias que componen el fondo de un abismo moderno.

Por estas páginas asoman narcos, sicarios, policías corruptos, asesinos impunes y políticos que tapan los crímenes. En estas páginas hay poca redención. Abundan las dudas. A través de las experiencias vividas por el autor, que pasó trece años cubriendo una de las esquinas más violentas del planeta, se cuenta un mundo. Y ese mundo, que es el nuestro, es un mundo sobre el que casi nadie quiere oír. El lector tiene en sus manos un texto brutal y necesario, que reflexiona sobre los riesgos, la ética y la necesidad del oficio de periodista.

“Un periodista de una valentía inusual y un escritor de un talento prodigioso”, Daniel Alarcón.

“La escritura de Martínez es elocuente, cruda e incisiva, repleta de vívidas observaciones y de detalles”, New York Journal of Books.

“Merece elogios no solo por su esfuerzo y por lo que escribe, sino porque escribe maravillosamente bien”, The New Yorker. “Un narrador poderoso”, Columbia Journalism Review.

SOBRE EL AUTOR

Óscar Martínez (San Salvador, El Salvador, 1983) es jefe de redacción de Elfaro.net y autor de los libros Los migrantes que no importan (2010), La bestia (2013), Una historia de violencia (2016) y El niño de Hollywood (2018). Es también coautor del libro de crónicas Jonathan no tiene tatuajes (2010) y de Crónicas negras. Desde una región que no cuenta (2013). Entre los diversos premios que ha recibido destacan en 2008 el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez de México, en 2009 el Premio Nacional de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas de El Salvador, en 2016 el premio Maria Moors Cabot de la Universidad de Columbia y el Premio Internacional a la Libertad de Prensa, entregado porel Comité para la Protección de los Periodistas, y en 2018 el Premio Hillman.

Datos

Páginas: 224.Publica: Anagrama.