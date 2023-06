De día y con las ventanas cerradas, por los vecinos. Es así como más le gusta a Elizabeth. Georg, su marido, enchufa los dos calientacamas, y listo. Ella enseguida introduce la mano en el pantalón de yoga tamaño XXL de él, y a partir de ahí traiciona a su madre, que odiaba a los hombres y trataba de enseñarle que el sexo era algo malo. Enseñanza fallida. Por suerte para Georg, y también para Elizabeth.

Porque sólo durante el sexo se siente realmente libre y no piensa en los sinsabores de su existencia, sean los presentes o los pasados. Por ejemplo, la exasperante relación con su madre o la boda con su ex novio que nunca tuvo lugar. Tras aquel accidente, Georg compró a Elizabeth como quien compra un camello en el bazar. Desde entonces ella se desvive por lograr una meta enorme: no separarse nunca de él. Lo cual no es tarea fácil para una mujer que ha roto incluso con sus padres y para quien la monogamia constituye el error más grande de la vida.

En su novela Zonas húmedas, que tuvo un éxito extraordinario, Charlotte Roche hizo gala de una franqueza drástica aunada a un frenesí bufonesco sin ataduras. Furores íntimos habla del matrimonio y la familia en un tono sin precedentes, a la vez que explora, con audacia y humor feroz, cada resquicio del alma de una joven tan impávida como desorientada.

"Pero este libro no es una novela; es un manifiesto. Se dirige principalmente a las mujeres y les dice: ¡liberaos de los falsos ideales! Y sobre todo: ¡ haced terapia!", Neue Zürcher Zeitung.

"La reciente novela de Charlotte Roche nos hace contener el aliento porque ahonda en los fríos abismos de la moderna existencia humana", Handelsblatt.

Sobre la autora

Charlotte Roche nació en Wycombe (Reino Unido) en 1978 y se crió en Alemania. Por su labor de presentadora ("Viva", "Arte", "ZDF", etcétera.) fue galardonada con el Premio Grimme y el Premio de la Televisión Bávara. Reside en Colonia, está casada y tiene una hija. Zonas húmedas es su primera novela: con más de un millón y medio de ejemplares vendidos y 25 traducciones, ha encabezado durante meses los ránkings de venta alemanes y ha sido el primer libro del ámbito germano en alcanzar la cumbre de la lista mensual de bestsellers mundiales según Amazon.