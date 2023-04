Para recorrer los senderos de una vida es preciso afinar el arte de atisbar indicios y detalles”, apunta Adolfo Gilly en Estrella y espiral al evocar a Carlo Ginzburg y su labor como biógrafo. Este libro presenta un recuento de detalles –resplandores– de la vida de los poetas, narradores, historiadores, filósofos que han fungido como guías para el autor, así como de momentos clave en la historia política y cultural de América Latina y el Caribe. A través de conferencias, notas conmemorativas, apuntes de lectura, ensayos, cartas y bosquejos biográficos se conforma esta generosaconstelación, habitada por Octavio Paz y su admirado André Breton; Friedrich Katz, su padre y la figura de Pancho Villa; Victor Serge y México como su último refugio; Bolívar Echeverría, “terco inventor de utopías”; Juan Gelman y sus afiladas preguntas, siempre en verso; la primavera indígena de Guatemala, encabezada por Lucas Akiral y Atanasio Tzul; el filósofo Luis Villoro homenajeado en el pueblo de Oventik; En el espejo haitiano y Los indígenas de Chiapas y la rebelión zapatista, dos títulos sobre insurrecciones coloniales en América que dan cuenta de la vitalidad de la lucha por latierra.

La lúcida prosa de Adolfo Gilly, tan cercana en ritmo e imágenes a la escritura poética, acompaña al lector a recorrer las temáticas que han atravesado su obra a lo largo de los años: la microhistoria, la modernidad y su violencia, la rebelión de los subalternos, la potencia liberadora de la literatura, lamemoria que redime. Así, Estrella y espiral es el punto de reencuentro con maestros y, sobre todo, entrañables amigos: un pasado que aún fulgura, en él y en nosotros, incansablemente.

SOBRE EL AUTOR

Adolfo Gilly (Buenos Aires, 1928), escritor e historiador, ha publicado libros y ensayos sobre México y América Latina. Se naturalizó mexicano en 1982. Desde 1979 es profesor en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor e investigador visitante en University of Chicago, Columbia University, University of Maryland, Stanford University, Yale University, New York University, y por dos veces investigador residente en el National Humanities Center, North Carolina. Colabora asiduamente en el periódico La Jornada. En 2010 la UNAM lo nombró profesor emérito.

Datos Páginas: 120. Publica: Era.