Un mosaico narrativo tramado con estilo breve y lirismo áspero. Aurora Freijo vuelve a convertir en poético lo insoportable.

Un ojo con un pero. Un oído en alta mar. Las palabras se le hacen ajenas a una mujer con una enfermedad ocular grave cuando trata de hilvanar el relato de su cuerpo frágil. Ese cuerpo amenazado despierta el recuerdo de la madre muerta y de los años desperdiciados junto a un amante inconsistente.

Por qué narrarse. Cómo no temblar. Pero a pesar del vértigo por el desamparo y la soledad, sobrevive la esperanza de una vida futura.

Este libro es un mosaico narrativo tramado con un estilo breve y con el lirismo áspero característico de la autora. En esta segunda novela, Aurora Freijo Corbeira vuelve a convertir en poético lo insoportable: la devastación vivida e imaginada, pensada y escrita. Cuerpo vítreo es un ejercicio insólito de observación de lo personal y lo insondable, una obra sobre el dolor y la lucidez que al mismo tiempo nos recuerda que se puede resistir un poco más. Al menos un soplo más.

"Me estoy pudriendo. No puede decirlo porque ha perdido la voz. El miedo ha ido momificando los sintagmas, hasta llegar a anular cada fonema. Solo le quedan las huellas de cuando podía hablar con los ritmos elegidos. No es dueña de las secuencias. La despertó un desorden. Hace días. Lo recuerda incesantemente, en ese caos que es ahora su cerebro, para encontrar el milímetro de tiempo en el que sucedió el terror. Madrugada. De repente, el cuerpo no funciona bien".

"Seca y exacta, como un disparo al corazón", Juan Barja.

"No hay didactismo. Trata al lector como a un adulto. Puño de hierro en guante de seda", Juan Gracia Armendáriz.

Sobre la autora

Aurora Freijo Corbeira (Madrid, 1965) es traductora, editora y profesora de filosofía. Ha publicado el libro de filosofía para niños Cuidado, Sócrates se acerca y los ensayos filosóficos Perdidos para la literatura y Tanta luz. Pasolini. En Anagrama ha publicado las novelas La ternera y Cuerpo vítreo.

Traductora de Ensayos de Teodicea de G. W. Leibniz y El sueño del centauro. Conversaciones con Pier Paolo Pasolini de Jean Duflot, ha participado en el programa Puerta de la Cultura, de la Universidad Carlos III de Madrid, y en el ciclo Los lunes, al Círculo, del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Colaboradora en medios como Bollettino Filosofico, Quaderns de Versàlia, Ápeiron, Tres en suma y Letras Lacanianas, actualmente escribe en la sección "Tribuna" del diario El País y dirige la editorial Las migas también son pan.