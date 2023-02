Las tres novelas que descubrieron a una autora única. Entre 2012 y 2015, es decir, en solo tres años, aparecieron estas tres novelas que supusieron un acontecimiento singular en la literatura argentina. Podríamos aventurar que inscritas en la genealogía de Néstor Sánchez, Liliana Heer o Marosa di Giorgio –y después Aurora Venturini–, logran alcanzar un grado de empatía, de adhesión inmediata, casi podría decirse natural, al ejercicio radical de sacudir y zarandear la sintaxis del Río de la Plata. Desde entonces, Ariana Harwicz no solo ocupa un lugar único y central en la narrativa argentina sino que su influencia ha recorrido Latinoamérica y también España, y en ninguno de los numerosos países donde ha sido traducida ha dejado indiferente.

Harwicz ha dicho por ahí: «¿Qué es escribir? ¿Qué es ser escritor? Saberlo sería traicionar la escritura.» Por supuesto, sobre todo para aquellos escritores que, como ella, escriben en trance, escriben como un kamikaze o como un cruce de Jean Genet con Santa Teresa, dictados por una lengua siempre un poco extranjera, alucinada y, ante todo, musical y hermosísima. Harwicz recoge también ese toque Manuel Puig en el primer plano de la familia o, mejor dicho, de los lazos familiares, como una tragicomedia, oscura y dulce a la vez. Un matrimonio, una madre y una hija, un hijo y una madre, son constelaciones apasionadas, sí, pero también números de varietés.

Las tres novelas que componen esta Trilogía de la pasión se alían abiertamente contra etiquetas y tendencias de mercado y, ya que hablamos de pintura, citamos con Harwicz a Degas cuando advierte que” el artista ha de empezar su obra con el mismo ánimo que un criminal”.

Y quizás, añadimos, terminarla también como un crimen, enamorado y a cuchillazos.

SOBRE LA AUTORA

Ariana Harwicz nació en Buenos Aires en 1977 y vive en el campo en Francia desde 2007. Su primera novela, Matate, amor (2012), fue publicada en inglés en 2017 bajo el título Die, My Love: integró la shortlist del Premio República de la Conciencia 2018, fue nominada para el Primer Premio delLibro en el EIBF 2017 e incluida en la lista larga para el Man Booker International 2018, ganó el premio al mejor libro extranjero traducido en su versión alemana en 2019 y fue finalista de la BTBA 2020. Su cuarta novela, Degenerado, fue publicada por Anagrama en 2019. Sus novelas fueron adaptadas al teatro en varios países, como Argentina, España e Israel, y al cine en Estados Unidos en 2021. Ese mismo año publicó en Argentina, España y México Desertar, un libro de conversaciones sobre traducción y deserción de la lengua materna, junto con Mikaël Gómez Guthart. Sus relatos aparecieron en Harper’s, Granta, Letras Libres, Babelia, The White Review, Brick, Paris Review, The New Yorker, La Quinzaine littéraire, Quimera y TheGuardian, y en diversas antologías en Argentina, México, España, Estados Unidos e Israel. Sus libros fueron traducidos al hebreo, inglés, alemán, italiano, francés, portugués, árabe, turco, rumano, griego, polaco, croata, holandés, finlandés, georgiano, ucraniano y serbio.