A lo largo de su trayectoria como escritor, Alberto Manguel ha dedicado un espacio importante al tema de los libros y la lectura, una de las grandes pasiones de su vida. En Para cada tiempo hay un libro, algunas reflexiones y pequeños homenajes de Manguel a la literatura dialogan con las originales fotografías de Álvaro Alejandro, cuya mirada se posa igualmente sobre muy diversas variantes de lo que puede representar nuestra relación con la lectura.

Así, Alejandro captura una ratonera que en lugar de queso atrae a sus víctimas potenciales con un libro, o un libro que yace junto a una mujer desnuda, como si quisiera seducirla o competir con ella en niveles de erotismo. Para cada tiempo hay un libro es a la vez un registro y un homenaje a ese objeto que, pese a las múltiples amenazas sobre su extinción, continúa formando una parte fundamental de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Y es que, como bien explica Alberto Manguel, podrán cambiar muchas cosas, pero mientras existan esos seres extraños llamados lectores, el acto literario esencial permanecerá vigente e inalterado por la fuerza misma de quienes, como él, no conciben su existencia sin la presencia constante de ese acto: «Quienes descubrimos que somos lectores, descubrimos que lo somos cada uno de manera individual y distinta. No hay una unánime historia de la lectura, sino tantas historias como lectores. Compartimos ciertos rasgos, ciertas costumbres y formalidades, pero la lectura es un acto singular. No soñamos todos de la misma manera, no hacemos el amor de la misma manera, tampoco leemos de la misma manera. Los libros que atraviesan nuestras vidas son, para cada uno de nosotros, maravillosamente diversos".

Sobre los autores

Alberto Manguel nació en 1948 en Buenos Aires. Es escritor, traductor, editor, crítico literario y colaborador habitual de importantes diarios y revistas. En 2004 fue nombrado Oficial de la Orden de las Artes y las Letras. Ha publicado novelas como Stevenson bajo las palmeras o La puerta de marfil y ensayos como Nuevo elogio de la locura, El diccionario de lugares imaginarios (a dos manos junto con Gianni Guadalupi) o Una historia de la lectura.Mientras que Álvaro Alejandro (México, 1978) es escritor y fotógrafo. Su obra ha sido expuesta en México, Estados Unidos y Canadá. Ha realizado portadas para numerosas editoriales. En los últimos años ha incursionado en el mundo editorial, donde continúa explorando la relación entre texto e imagen.

DatosPáginas: 96.Publica: Sexto Piso.