“Wenceslao Bruciaga es una de las joyas mejor guardadas de la literatura mexicana. No se ubica dentro de tradición alguna. Ni siquiera con los outsiders. Se cocina aparte. Su prosa está llena de furia, rapidez y avidez por asir lo inasible de la vida. Desde su primer libro ha sido un pionero de la transgresión. Pero claro, la mayoría de los literatos no están listos para esta conversación”, Carlos Velázquez

Pedro Blaster, Charliee Sebastian y Jeff «Pliers» Peralta son los nombres de tres actores sumergidos en el estridente circuito del porno gay del Área de la Bahía, en San Francisco. Su aparente estabilidad de glamur exhicibi-cionista, seguridad económica o sexo al alcance de su antojo, se ve perturbada con la inesperada ola de suicidios que parece afectar como discreta epidemia a otros compañeros actores de la industria, de por sí tambaleante por los acelerados cambios generacionales y tecnológicos que suscitan nuevas formas de concebir las relaciones, la atracción, el poder, las drogas, el sexo y el amor entre hombres.

En esta trepidante novela, Wenceslao Bruciaga nos conduce a las entrañas del submundo del porno gay de San Francisco, ofreciendo por contraste un cuestionamiento más amplio sobre aquello que entendemos como normalidad. Con una escritura tan precisa como desbordada, sacude las certezas morales (y de todo tipo) de los lectores, con esta divertida y pornográfica novela, que sin duda no dejará indemne a quien transite por las historias aquí narradas.

SOBRE EL AUTOR

Wenceslao Bruciaga novelista, escritor de no ficción, columnista, guionista, cronista y melómano incurable e insufrible, además de boxeador aficionado y adicto a la pornografía gay. Es autor de los libros Tu lagunero no vuelve más (Moho, 2000), Funerales de hombres raros (Jus, 2012), Un amigo para la orgía del fin del mundo (Discos Cuchillo, 2016) y Bareback Jukebox (Moho, 2017). Desde el 2006 sostiene la columna «El Nuevo Orden» en el diario Milenio, en donde describe sus experiencias viviendo con VIH, reflexiones sobre las vivencias homosexuales en México y otras partes del mundo, además de dar rienda suelta a su obsesivo enfoque en el periodismo musical. También escribe para revistas como Marvin, Noisey, El Cultural de La Razón, Time Out México, Chilango y Revista de la Universidad de México. Ha publicado entrevistas a personajes como John Lydon, exvocalista de los Sex Pistols, Henry Rollins, Courtney Love, The B52s, Kim Gordon y Lee Ranaldo, de Sonic Youth, Jay Bentley, de Bad Religion, Brett Anderson, de Suede, entre muchos otros.