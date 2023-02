'Nos quisieron ahorcar pero les salió contraproducente', dice gobernador Miguel Riquelme sobre recortes presupuestales

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que el problema actual de Torreón es de movilidad y que las dos obras que se plantean resolverán conflictos viales importantes en la ciudad, en términos del Sistema Vial Cuatro Caminos y el Villa Florida.

Señaló que el Sistema Vial Cuatro Caminos se veía sumamente complejo y costoso pero ya se está realizando y con recursos propios del Gobierno estatal, luego de los recortes presupuestales del Gobierno federal para Coahuila.

“Nos quisieron ahorcar pero les salió contraproducente porque lo hicimos solitos, tengo al menos una obra emblemática por región”, expresó el mandatario.

Refirió que la disciplina financiera en el manejo de los recursos es lo que da oportunidad al estado de hacer muchas cosas.

“Me comprometí a no pedir prestado, ya casi me voy y no he pedido prestado a ningún banco”, comentó, “no se incrementó la deuda de Coahuila sino que mejoramos, incluso, la calificación crediticia”.

Dijo que se mejoraron los ingresos del estado, pues ahora Coahuila capta 9 mil millones de pesos en ingresos propios. “Nos deja un margen para proyectos que necesita la ciudadanía”, dijo.