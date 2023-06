Noroña confunde Oaxaca con Puebla en gira

Gerardo Fernández Noroña cometió tremendo error en su primer día de gira como aspirante a la candidatura presidencial de Morena.

Al recibirlo entre porras y consignas a favor del petista, e indicar que su siguiente destino es Guelatao de Juárez, Fernández Noroña se equivocó al mencionar el estado que visitaba: "hoy decidí aquí en Puebla…", a lo que los simpatizantes respondieron al unísono "¡Oaxaca de Juárez!".

Entre la confusión, el aspirante preguntó qué había dicho, para finalmente bromear: "ya valió ma…, ya me voy". Los hechos quedaron grabados en video y se viralizaron en las redes sociales.

Ante los medios de comunicación Noroña comentó que ha sido disparejo el proceso con los demás contrincantes de Morena: "Yo no me he quejado, han sido muy dispares legítimamente, vamos a ganar", para finalmente afirmar que el pueblo está muy politizado y no tendrá espectaculares.

Fernández Noroña consideró ser una buena opción para continuar el trabajo que ha realizado el presidente de la república.

"Mis compañeros son de primera, pero ninguno de ellos garantiza ir hacia la izquierda en el segundo proceso. Reitero que deben respetarse los acuerdos establecidos, esto porque Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal tuvieron actividades este fin de semana", denunció.

Además, reiteró a los medios de comunicación: "Me están subestimando en la capital de la verde Antequera".

El diputado fue recibido con las consignas de "¡El pueblo decide, Noroña es el que sigue!" con una manta en la que puede leerse "Noroña es el que sigue".