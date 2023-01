Norma Piña, nueva presidenta de la SCJN, votó a favor de despenalizar el aborto en Coahuila

Rompiendo "el techo de cristal" que permaneció durante años, como ella misma lo dijo en su discurso, Norma Lucía Piña es ya la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un hito también para su trayectoria legal, donde se ha destacado por sus votos en contra de la militarización del país, a favor de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa y del uso recreativo de la marihuana, así como en pro de la despenalización del aborto en Coahuila.

Norma Piña, quien consiguió los seis votos que se requerían para poder presidir la SCJN, es una férrea defensora del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y, con su asunción en el máximo órgano jurisdiccional del país y que dirige el Poder Judicial, varias voces han señalado que la Corte ha ganado una defensora de los derechos de la mujer y una ministra que ha denunciado, además, la violencia de género.

En 2021, Piña Hernández se definió a favor del aborto en una discusión sobre la inconstitucionalidad de algunos artículos del Código Penal de Coahuila, los cuales criminalizaban la interrupción del embarazo.

"Cuando se trata de violación, permiten el aborto, en cambio, cuando es libre, no lo permiten. ¿A qué voy? Cuando tiene carácter de víctima no lo limitan, en cambio, cuando otorga consentimiento no le permiten abortar en ningún tiempo. Entonces, la norma lo que castiga es la conducta sexual de la mujer, lo que a mi juicio también la hace inconstitucional", argumentó la ahora presidenta de la SCJN en un voto al cual también se sumó la entonces ministra Margarita Ríos Farjat.

Y desde su juicio, presentó así el proyecto que determinó inconstitucional la protección de la vida desde la concepción y la penalización de las mujeres que abortan.

OTROS VOTOS Y POSTURAS

Además, en distintos tiempos como ministra, Piña Hernández también votó a favor de detener la militarización de la seguridad pública, del uso recreativo de la marihuana, de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa y de la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica.

Ante ello, este martes, apenas a unas horas de haber sido electa ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña fue criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que, aunque reconoció el acuerdo para su nuevo cargo, señaló que Norma Lucía Piña "siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido".