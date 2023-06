No voy con ningún otro partido: Monreal El piso parejo no existe: Gerardo Fernández Reniega Velasco de corcholatas de Morena

Durante una gira por Puebla, el senador con licencia Ricardo Monreal afirmó que no tiene plan B y, aunque no sea elegido candidato presidencial de Morena, se mantendrá en el partido.

Afirmó que tampoco tiene "ninguna intención de participar con ningún otro partido" como candidato externo: "No es necesario tener espectaculares, lonas, mantas, bardas (...) Son ustedes más importantes que eso".

Gerardo Fernández Noroña aseguró que el piso parejo no existe para ninguna de las corcholatas presidenciables, pues cada uno viene de plataformas y posiciones diferentes que los favorecen de una u otra forma.

"Yo nunca he reclamado piso parejo, el que ha hablado es Marcelo [Ebrard].

"El canciller, siendo que es canciller, pidiendo piso parejo… ¡Si ya ni yo lo pedí!", mencionó en Tlaxcala.

En Malinalco, Estado de México, el senador del Verde Manuel Velasco dijo: "No se vale que no se cumplan las reglas acordadas o se estén cumpliendo a contentillo, sólo porque no les gustaron o se sienten en desventaja".

En su tercer día de giras, hizo un llamado para que los aspirantes por Morena hagan planteamientos serios sobre el futuro del movimiento y del país, ya que los mexicanos esperan una contienda de ideas.