'No voy a declinar', advierte Lenin Pérez

Lenin Pérez, candidato a la gubernatura de Coahuila por la alianza "Rescatemos Coahuila", conformada por UDC y el Partido Verde Ecologista de México, señaló que no va a declinar en sus aspiraciones, cuestionó el apoyo que la dirigencia nacional del PVEM manifestó hacia Armando Guadiana, de Morena, y advirtió que no permitirá imposiciones del centro del país.

"A mí no me asustan estas adversidades. Siempre he enfrentado al sistema y les he ganado. No soy nuevo en esto, no me van a doblar, no voy a declinar, y se los digo a la cara: por más circo, maroma y teatro que hagan, su candidato no va a ganar", declaró Lenin Pérez en un video que compartió en sus redes sociales, donde se le ve acompañado por los candidatos a diputados de Coahuila que postuló la alianza entre la UDC y el Partido Verde a nivel estatal.

Cabe recordar que ayer por la mañana se realizó una rueda de prensa en Saltillo donde Mario Delgado Carrillo y Karen Castrejón, dirigentes nacionales de Morena y el Partido Verde, respectivamente, delinearon un rompimiento de la alianza con UDC en Coahuila, y aseguraron un cierre de apoyos en favor de Armando Guadiana.

Al respecto, Lenin Pérez, quien fue postulado por la alianza entre UDC y el mismo Partido Verde a nivel estatal, consideró que la decisión de la dirigencia nacional del PVEM muestra "un desconocimiento total de lo que pasa en Coahuila" y fue anunciada sin consultarse con la militancia del partido en la entidad.

Lenin Pérez compartió en sus redes sociales un video, donde se le ve acompañado por los candidatos a diputados de Coahuila.