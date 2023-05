No volvamos atrás

Fue ridículo el intento de Xóchitl Gálvez y Lily Téllez de frenar el voto del Senado de México, para que no sesionará hace unos días y las propuestas de leyes enviadas por el Ejecutivo no pasarán. Por fortuna pasaron sin problema con el voto mayoritario de Morena.

Por otra parte, trataron estas personas de desvirtuar al nuevo Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) a cuyo cargo está hoy la brillante y honesta María Elena Álvarez-Buylla actual titular de la dependencia.

NO CESAN LOS GOBIERNOS ANTERIORES SUS ATAQUES.

Ya fastidian los Neoliberales defendidos y enarbolados por estas mujeres citadas y otras que recibían fideicomisos millonarios igual que otros opositores de AMLO. Fue muy fácil para Morena sin embargo callar a este par de gritonas y lograr el triunfo de su Partido. Bien se merecían los dizques, partidos de oposición "el estate quieto". No lo entendieron a tiempo. Deberían estar preocupados por las mujeres que creen que por ser mujeres lo merecen todo y se comportan tan tontamente. Por cierto, en las Mañaneras matutinas hay a veces mujeres que se ponen a gritar sus preguntas u opiniones sin pedir la palabra como debe hacerlo cualquiera en semejante circunstancia. Además de que no se les escucha el inmenso público que tienen las Mañaneras muestran una pésima educación. Eso no ayuda al género.

Por fortuna no todas las mujeres pensantes somos automáticamente feministas, aun considerando que como los varones debemos tener los mismos derechos, y es que consideramos que tenemos las mismas obligaciones. Tal es la verdadera igualdad. Dada la larguísima e histórica disminución del género femenino en el ambiente político mundial, parece ser que las mujeres no han encontrado más que dos caminos, el sometimiento y la rebelión. Y ninguno de ambos funciona. Sería bueno que las mujeres hoy en día dejarán de sentirse diferentes para bien y para mal en las actividades políticas. "Todos rabones o todos coludos" dice el dicho y dice bien.

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

Ojalá leyera esto la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Dentro de este tipo de pensamiento hay que preguntarse si la hoy preferencia que se muestra a la jefa de gobierno de la Ciudad de México que algunos sienten de alguna manera "impuesta" y quizá hasta futura heredera política de AMLO. En lo personal no la conozco ni sé gran cosa de ella dado que hace varios años que no estoy en mi ciudad de nacimiento. Pero sin duda es inteligente y sabrá actuar convenientemente en la situación en que se encuentra, con su amigo de tantos años, López Obrador.

Por cierto, que en una reciente visita con el presidente para ver una de las sucursales del banco de Bienestar hubo este comentario del reportero "@David_SantiagoH: La gira del presidente este miércoles dejó una "señal política": el levante de mano a Claudia Sheinbaum. Cinco segundos bastaron para que decenas de fotógrafos reunidos en la inauguración de la sucursal del Banco de Bienestar, en Tláhuac, retrataran el momento en que el presidente López Obrador, levantó el brazo derecho a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y realizará un ademán que se tomó por la prensa como": "Es ella", pues en la Ciudad quizá, pero en el País no la conocen. Y por otra parte…

No le hacen ningún bien ni a ella ni a la democracia que ha logrado México. Para empezar se acabó este tipo de anticuadas seudo opiniones. Es además de una majadería para el presidente en plenas funciones y posibilidades y también para sus diversos compañeros actuales de equipo entre los cuales hay varios presidenciables.

Los capitalinos siguen igual por lo visto, creen que "El País es la Capital" y ya no es así por fortuna. Pero ellos solo se ven a sí mismos

Dejen respirar a los ciudadanos caramba y esperen a que el banderazo de salida de las campañas electorales llegue a su tiempo, sin DEDAZO, COMO EN EL PASADO.

¿O que, estamos aún en tiempo de "tapados"? Morena debe explicar que ya no estamos para eso. ¿Es o no es un diferente y fuerte partido político o nada más lo inventaron para un ratito? Falta mucho por hacer, aunque se ha logrado indudablemente transformar bastante... a México. Sería desolador que volviéramos a lo mismo de antes, no solo por el siguiente sexenio sino por algo superior.

EL FUTURO DEL PAÍS HA EMPEZADO A EVOLUCIONAR A FONDO.

El Neoliberalismo, dice el presidente, se instaló durante 36 años, pero en realidad fueron 48, pues parece olvidarse de los 12 que implicaron a López Portillo y Miguel de la Madrid.

Las declaraciones públicas de AMLO, en la Mañanera de 5.5.2023 describen con gran valor y verdad lo sucedido en México en las 7 "elecciones" anteriores a la suya. Un hecho único en la Historia del país: UNA VERDADERA ELECCIÓN. En lo personal como millones de mexicanos SÉ que lo dicho por él presidente es verídico y preciso. El ha sido el único presidente verdaderamente electo por el pueblo Y NO IMPUESTO.

