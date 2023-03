'No veo por qué me reventaron así'; Ricardo Casares responde a críticas sobre Javier Ibarreche

Al margen de la alfombra y la ceremonia, la transmisión de los Premios Oscar causó sensación en México por la incorporación del tiktoker Javier Ibarreche. Aunque en redes sociales fue bien recibida su participación, varios comentarios se lanzaron contra el conductor Ricardo Casares, a quien acusaron de quererle robar cámara al influencer en toda oportunidad.

Con memes, reconocimientos y volviéndolo tendencia, las redes gozaron las aportaciones de Ibarreche, quien entrevistó a diversos famosos como Antonio Banderas, Alfonso Cuarón y Jamie Lee Curtis, pero reprocharon la supuesta actitud "envidiosa" de Ricardo Casares, conductor en Venga La Alegría.

Ante los señalamientos, Casares recurrió a su cuenta de Instagram para postear una imagen con Ibarreche, donde rechazó sentir envidia por el influencer que acumula 9.3 millones de seguidores en TikTok; además, aplaudió su trabajo en la cobertura de los Oscar y reprochó a quienes lo reventaron en redes como Twitter.

"Después de meses de mucho trabajo, que se suman a la labor de todo un año, leo con mucha sorpresa como banda (seguro seguidores extremos), me revientan, pues según ellos 'me dio envida' @ibarrechejavier, y tienen razón, ¡me da envidia y admiración un tipo tan talentoso y agradable, tan preparado y tan querido! Pero me da envidia de la buena y como compañero me acerque a él desde el minuto 1 para lograr una sociedad que claro que se dio", escribió Ricardo Casares.

También, el conductor de VLA dijo que él fue "el primero en sorprenderme cuando Lee Curtís lo saludo y más aún lo abrace cuando Santi Mitre le felicitó una crítica".

"¡La realidad es que la pasamos de poca madre! Pero veo que mucha gente no sabe que para apoyar a uno, no tiene que joder a otro. Estoy muy orgulloso de Javier, lo hizo espectacular, pero también estoy muy contento con mi chamba, no veo por qué me reventaron así... Justo hoy ganó una película que habla de cómo la gente se pelea cuando está enojada y confundida, y cómo cuando eso pasa el camino es ser buenos unos con otros… Normalmente ignoraría o les mentaría la madre a estos reventadores, pero hoy no… ¡Bueno si! Hue... cul..., se hizo un buen trabajo y la pasamos chin...!", escribió el conductor Ricardo Casares en su mensaje.