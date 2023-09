No transmiten La Casa del Privilegio y Apio Quijano revela que el programa fue cancelado

Luego del éxito de La Casa de los Famosos en Televisa, la empresa estrenaría por el canal Las Estrellas este domingo por la noche el programa La Casa del Privilegio, pero nunca salió al aire y fue Apio Quijano quien reveló su cancelación.

"Les voy a contar algo a ustedes, no mejor no porque no se los puedo contar. No les puedo contar pero algo extraño pasó. A todos los de la casa nos pidieron subir videos de La Casa del Privilegio, yo no subí, pero ¡lo cancelaron!", reveló a sus seguidores de Tik Tok a través de un en vivo.

El integrante de la agrupación Kabah, dijo además que "investigaría bien el chime".

Sin embargo, a través del portal de noticias de N+, se detalla que La Casa del Privilegio se podrá ver este lunes 4 de septiembre a las 22:00 horas por la plataforma de Vix.