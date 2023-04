No todo es reguetón ni corridos tumbados

La industria musical está siendo dominada por el reguetón y sus distintas fusiones, así como el género del corrido tumbado, sin embargo, hay muchos jóvenes artistas que están haciendo pop, folk, rock o baladas.

En el gremio hay un puñado de artistas que no se han dejado llevar por lo que está de moda sino por lo que desean cantar o transmitir con sus sentimientos o emociones.

La lista es extensa. Algunos ya han conocido el éxito, otros aún no, pero persisten en las plataformas lanzado temas y videos convencidos de conectar con quienes puedan apreciar lo que están realizando.

Entre los que ya han trascendido figuran Kurt, Kevin Kaarl, Bruises, Ed Maverick, Pau Laggies o Caztro, entre muchos otros. Kurt nació en Culiacán, Sinaloa. En una reciente entrevista con El Siglo de Torreón comentó que gran parte de sus canciones provienen de sus propias experiencias.

"Todo me ha pasado. Siempre hablo de las cosas que siento y trato de alguna manera de expresarlas y que de esa forma pueda sanar yo".

Y justo fue claro en decir que, pese a que lo urbano es lo que domina la industria, él no se ve caminando por esos senderos.

"Lo urbano ha hecho muy buen trabajo, tan es así que en todo el mundo los artistas quieran hacer reguetón, sin embargo, en mi caso no tengo ese 'flow', no me la van a creer si me pongo a hacer reguetón. Gracias a Dios el no hacer reguetón no ha sido un problema para mí. Ahora, las baladas nunca pasarán de moda".

Kevin Kaarl es originario de Chihuahua. Comenzó cantando en grupos norteños y de otros géneros y no fue sino hasta septiembre de 2018 que lanzó el tema Amor viejo a Youtube. Cuando menos imaginó el tema ya llevaba 7 millones de vistas, hoy en día cuenta con 32 millones.

De ahí lanzó otros temas como Vámonos a Marte, San Lucas, Como me encanta o Abrazado a ti. Su música la define como folk. En Spotify cuenta con más de siete millones de oyentes mensuales.

Nacido en Delicias, Chihuahua, Ed Maverick es otro artista que no ha querido irse por la linea del reguetón o corridos tumbados. Lo suyo es el rock, el folk. Nominado a muchos premios y ganador de otros como el Cantante del año de GQ, Maverick es conocido por "tracks" como Fuentes de Ortiz, Acurrucar o Del Río.

Con su propuesta pop, el regiomontano Caztro, se abrió camino de manera independiente, pero debido a la trascendencia de sus temas fue firmado por Sony Music.

El cantante se ha presentado en distintas ocasiones en Torreón ante la presencia de cientos de fans. Destacan sus temas Ese no sé qué, Pero todo bien y Dos dos tres.

Al igual que Kurt, Bratty nació en Culiacán, Sinaloa. Comenzó tocando en bares con su, "banda de morras", hasta que comenzó a subir su música en la red, logrando que muchas personas hicieran conexión con su sentir, con sus letras, con sus sonidos a los que describe como "surf pop".

La interprete ha dicho en varias entrevistas que le canta al desamor, al amor, a los temas sociales y, "a las cosas que importan". Algunos de sus hits son Honey, no estás; Quiero estar, Tarde y Quédate.

¿Por qué me dejaste de querer?, pregunta la joven cantante chihuahuense, Pau Laggies en una de las canciones bautizada con ese título, que le abrió las puertas del mundo.

Pau subió un video en TikTok y de inmediato se volvió viral. En Spotify cuenta con rolas exitosas. Alguna de ellas son Hoy te dejé de soñar, A través del espejo y Ya casi te olvido.

En cuanto a artistas con mayor trayectoria, quienes siguen en el pop o rock son Paulina Rubio, Ha*Ash, Reik, Jesse & Joy, OV7, Kabah,Thalía, Alejandra Guzmán, Caifanes, Matissew, Alejandro Sanz, Mónica Naranjo o Yuridia, aunque varios de ellos han incursionado en el reguetón o colaborado con artistas urbanos.

También en La Laguna

Hay muchos exponentes musicales

*Luis Villalba.

*Neto Soto.

*Alem Zúñiga.

*Sound Hopes.

*Midaz.

*EMJEI.

*Lino Sullivan.

*Barrit.