'No tenía sentido', Jenna Ortega reniega de Wednesday

La estrella de Wednesday, Jenna Ortega, sorprendió a usuarios en redes sociales después de que hablara sin pelos en la lengua sobre su experiencia rodando la exitosa serie de Netflix, pues fue duramente crítica con el tema.

Fue a través del podcast Armchair Expert donde la famosa detalló cómo fue formar parte del mundo de Tim Burton y explicó que hubo algunas inconformidades con el guion.

"Las cosas que ella hace, lo que yo tenía que interpretar, no tenían sentido ni cuadraban con el personaje. El triángulo amoroso no tiene ningún sentido. Había una frase sobre un vestido que iba a llevar al baile, cuando dice 'Oh, Dios mío, me encanta', que no puedo creer que dijese. Literalmente, me odio a mí misma por ello", compartió.

Además de hablar del libreto, Ortega también explicó que algunas de las escenas las improvisó con el objetivo de hacer su personaje más creíble.

Debido a que el icónico baile que aparece en el proyecto bajo el título Goo Goo Muck se viralizó y hasta inspiró a usuarios de TikTok a imitar a la actriz, Ortega agregó que desde un inicio se planteó que la coreografía llamara la atención, sin embargo, ella misma cuestionó si a la sombría Merlina le gustaría que eso sucediera.

Los comentarios provocaron que algunos internautas dieran su opinión y expresaran que debía de estar agradecida con la serie que la catapultó a la fama, pues aunque quizá algunos conocieron su trabajo por la serie, en realidad Jenna lleva actuando desde que era pequeña incluso hizo su debut junto al actor mexicano Eugenio Derbez.

A pesar de las incomodidades durante su tiempo en el set, la artista dedicó unas palabras para Burton de quien expresó era un "ser maravilloso".

Asimismo, en el pasado también ha comentado que el cineasta valoró sus aportaciones y escuchó lo que pensaba o sentía.