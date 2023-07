No tengo impedimento legal para ser candidato del Frente Amplio por México: Gabriel Quadri

El diputado federal del PAN, Gabriel Quadri de la Torre, negó que esté impedido legalmente para competir por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, luego de que fue inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género.

Entrevistado previo a su registro como aspirante a contender para ser "responsable de la construcción del Frente Amplio por México" rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, el legislador panista explicó que la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no le impide que ejerza a plenitud sus derechos políticos.

"El artículo 38 constitucional es muy claro al respecto. Solamente se le puede impedir a alguien presentarse a ser candidato o eliminar sus derechos políticos mediante sentencia penal firme por la comisión de un delito en materia sexual o contra las mujeres, así lo dice claramente, yo no he sido sancionado, yo no cometí ningún delito, lo único que hice yo fue criticar una ideología, la ideología transgénero y defender a los niños y a las mujeres de México", subrayó.

Quadri de la Torre remarcó que el Tribunal Electoral dejó claramente asentado en su resolución que no pierde sus derechos políticos ni mi modo honesto de vivir.

"Por lo tanto, nada se puede interponer o puede ir en contra de lo que dice el artículo 38 constitucional, nadie me puede despojar, insisto nadie me puede despojar de mis derechos políticos, y legal y constitucionalmente no tengo ningún impedimento para registrarme y eventualmente ser candidato", enfatizó.