No tenemos nada que ver con destitución de Osorio Chong: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no tiene nada que ver con la destitución de Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador de la bancada del PRI en el Senado.

En conferencia de prensa, López Obrador aseguró que su gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie, y afirmó que nunca ha recibido a Alejandro Moreno, líder nacional del PRI.

"Nosotros no tenemos nada que ver en eso, sinceramente, no nos metemos, no hacemos nosotros ese tipo de relaciones y no establecemos relaciones de complicidad con nadie, por eso tenemos autoridad moral. Imagínense si fuésemos como los de antes, no tendríamos ningún problema, ni con los medios, sería cosa de seguirlos 'maicearlos', como los mancipaban antes, con honrosas excepciones.

“¿Cuántas veces he recibido a Alejandro Moreno? Nunca, nunca”, afirmó.

Ayer por la noche, Miguel Ángel Osorio Chong anunció que dejó la coordinación de la bancada del PRI en el Senado, a pesar de calificar de ilegal la asamblea extraordinaria del grupo parlamentario.

El senador aclaró que seguirá en las filas del PRI, pero que abandonaría la fracción parlamentaria.