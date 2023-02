'No soy tapadera': Mujer cuenta cómo descubrió que su novio la engañaba con un hombre

La experiencia de una mujer que contó cómo fue que descubrió que su novio le era infiel con un hombre, se ha vuelto viral en redes sociales, generando todo tipo de comentarios.

Desde su cuenta en TikTok, Pame Ramos contó que todo ocurrió un día que estaba ayudando a su novio con un examen de matemáticas a través de la aplicación de Teams de Microsoft.

La joven detalla que, debido a que se encontraba desde su celular revisando la tarea de su novio en la cuenta de Teams de éste, es que notó que había conversaciones 'extrañas' con un amigo de él.

"Te la quiero ch...", es uno de los mensajes que se leía en la conversación.

Al principio Pame creía que todo se trataba de bromas entre su novio y su amigo, pero mediante fue leyendo más la conversación, se percató que el contenido de los mensajes parecía demasiado real.

"Se escribían unas marranadas que... No las puedo poner acá, pero hay capturas de pantalla".

Además, la joven señaló que la conversación la estaban teniendo por Teams porque todo ocurrió el día en que se cayeron las redes sociales de Meta (4 de octubre del 2021).

Luego de meditarlo por un rato, finalmente Pame se animó a reclamarle a su novio, quien se molestó con ella por 'invadir' su privacidad, aún cuando él estaba consciente de que ella tenía su cuenta para el examen.

Aunque en un principio la joven 'perdonó' al chico, porque incluso éste le regaló un refri, al final terminaron.

"Si el hubiera sido bi, no hay ningún problema. Si el hubiera sido gay, no hay ningún problema, pero dime para no estar ahí yo de pen... siendo tu tapadera".