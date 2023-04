No solo en México; en América Latina pocas personas ahorran: estudio

En los hogares mexicanos el ahorro y la inversión son bajos, pero también lo son en América Latina, pues de acuerdo con un estudio realizado por Visa, solo 63% de los consumidores arma una reserva de dinero.

Según la edición 2023 del estudio "Tendencias del movimiento de dinero en América Latina y el Caribe", de la población que ahorra, solo una tercera parte lo hace con frecuencia y el resto lo realiza de forma ocasional.

"Estos ahorros no son necesariamente abultados y posiblemente no estén previstos para conseguir estabilidad a largo plazo. Según los propios consumidores, ahorran en pequeñas cantidades durante un corto período para poder comprar un artículo en particular (vestimenta nueva, por ejemplo) o para organizar un evento como una cena en casa.

"Este tipo de pequeños gustos es una de las razones por las que ahorran en apps y billeteras digitales, ya que son medios que priorizan la comodidad y la accesibilidad más que el retorno a largo plazo", se explica en el documento.

En el texto se resaltan las diversas formas en que los consumidores de América Latina y el Caribe ahorran dinero, que van desde comprar dólares o una moneda local para guardar debajo del colchón, hasta usar los plazos fijos en cuentas bancarias.

¿Cómo y en qué ahorran los latinoamericanos?

"En Argentina, la forma de ahorro más común es comprar dólares. Ahorrar en moneda local es el método favorito en México, Perú, Colombia y República Dominicana. En Brasil, Chile y Costa Rica los consumidores suelen utilizar más las cuentas bancarias para ahorrar", detalló.

El documento de Visa explica también que los consumidores de América Latina y el Caribe no suelen tener bien clara la diferencia entre ahorrar e invertir ya que solo 36% invierte su dinero.

Los medios de inversión más populares son los depósitos a plazo fijo y los fondos de inversión, cada uno de ellos elegido por el 29% de los inversores, de acuerdo con el estudio.

Particularmente en México, 36% de la población que invierte lo hace en fondos de inversión, 23% en aplicaciones y 19% en depósitos a plazo fijo.

"En relación con el ahorro y la inversión en América Latina y el Caribe, hay una tendencia cada vez mayor a aceptar las criptomonedas como forma de inversión. Según el estudio, el 23% de los consumidores invierte en criptomonedas, cuya cifra es apenas inferior a la de los consumidores que usan los canales de inversión más populares"; añadió.

Al alza, inversión en criptomonedas

En tanto, la inestabilidad de las monedas latinoamericanas puede generar más apetito de riesgo en esta región que entre los inversores de Europa, Estados Unidos y Canadá.

Por ejemplo, en EU solo 16% de los consumidores dice haber invertido, comercializado o usado criptomonedas aunque sea una vez. Este aumento en el apetito de nuevas opciones, como las criptomonedas, requiere que las herramientas financieras evolucionen y representa una oportunidad para los stakeholders de la industria financiera en esta región", explicó.

El estudio sugiere que la forma en que las personas reciben dinero influye en cómo lo gastan e indica que aquellos que reciben dinero por vías digitales también tienden a realizar más pagos digitales.

De acuerdo con los resultados, más del 60% de los consumidores encuestados dijo que recibe dinero a través de transferencias bancarias, seguido por un 43% que lo recibe en efectivo y un 14% que recibe fondos por medios digitales como aplicaciones y billeteras digitales.

El estudio fue realizado entre 14 mil consumidores de todos los niveles socioeconómicos en Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Costa Rica y República Dominicana.