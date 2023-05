'No se vayan con la finta', dice Peso Pluma sobre la prensa y pide no creer todo

La fama de Peso Pluma es innegable y su reconocimiento en la escena musical crece a tal nivel que todos los reflectores están puestos en él, por lo que no está exento de rumores, a los cuales pidió no hacer caso, cuestionando a la prensa. Y aunque dijo no referirse a un tema en específico, recientemente se han publicado contenidos que ligan a un supuesto abuelo suyo con el narcotráfico.

Sin hacer alusión en absoluto al tema, Peso Pluma dijo en sus historias de Instagram que él solo se dedica a hacer música y lo seguirá haciendo, pidiendo a sus followers que "no se vayan con la finta".

"La prensa no sabe nada de mi vida, mucho menos de lo que me rodea. No crean todo lo que ven en Internet", escribió Peso Pluma en la publicación, donde añadió que no se refería a un tema en específico y que se concentraba en su carrera musical.

Cabe señalar que esta publicación de "La Doble P" ha causado asombro en redes sociales, precisamente porque se difunde mientras corren rumores sobre un supuesto abuelo del cantante de corridos tumbados, que aseguran que está ligado al narcotráfico.

Fue el productor Pepe Garza quien afirmó en Chisme No Like que "El Culichi", pistolero relacionado con capos como Rafael Caro Quintero, es el supuesto abuelo de Emilio Hassan Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada, ya que la información sobre sus familiares es escasa y el intérprete no suele compartir detalles al respecto.