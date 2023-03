No se suspenderán obras ni acciones de gobierno por las campañas: Román Cepeda

Rumbo al inicio de las campañas rumbo a la gubernatura de Coahuila y las diputaciones locales, el alcalde Román Alberto Cepeda González dijo que se mantendrán las actividades en la administración municipal, en apego a la Ley electoral.

Señaló que se han recibido capacitaciones de parte de las autoridades estatales en la materia para conocer lo que pueden hacer y lo que deben evitar, por lo que se continuará con la actividad en el Municipio y el desarrollo de las obras programadas, entre las cuales destacó el Paso Villa Florida, que reporta un avance físico del 25 por ciento.

"Vamos a seguir trabajando duro para no detener lo que no se deba de detener conforme a la Ley y, evidentemente, nosotros cuidar, no solamente el alcalde sino también todos los funcionarios públicos municipales", expresó.

En términos de la veda electoral, Cepeda González dijo que el Municipio puede abordar casi todos los temas, lo que no se puede es promover, indicó que hay obras que están en proceso y temas que están en arranque, como son los pozos de agua, que son de vital importancia.

"No los vamos a poder promover pero sí les vamos a dar paso, es importante, viene la temporada más complicada en materia de abastecimiento de agua, tenemos que darle paso, iniciamos también las brigadas de salud, que son importantísimas, multidisciplinarias, es importante que la sociedad cuente con este tipo de acciones", comentó.