Empresarios en Durango no reportan daños graves por situación de Sinaloa

Para el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), no hubo afectaciones importantes para empresarios locales por los hechos suscitados en Sinaloa el pasado jueves, solo una empresa de transportes reporta daños.

Dijo que se tiene que ver las afectaciones que pudieran tener los empresarios duranguenses que tienen negocios en el vecino estado de Sinaloa, sobre todo porque apenas hasta la mañana del viernes se abrió la autopista.

Existe -dijo- una cadena de valor comercial entre Durango y Sinaloa donde esperan que todo se normalice. Aunque dejó en claro que hay que esperar una reorganización de estos grupos criminales, por lo que se tiene que estar atento a ello para evitar repercusiones en Durango donde ya se tiene una afectación por lo que está sucediendo en Zacatecas.

Sobre duranguenses con negocios en Sinaloa, dijo que sí existen varios y que hubo afectaciones en el sentido de que el jueves no se trabajó, pero solo en ello o al menos no se tienen más reportes, salvo la empresa de transportes que se vio afectada con una unidad quemada, fuera de ahí, dijo, no hubo nada importante que afecte a negocios de duranguenses en Sinaloa.

Sobre la detención del subsecretario de Ingresos de la pasada administración estatal en Durango, dijo que es importante que se proceda conforme a la ley, que a las autoridades estatales se les dio un voto de confianza con el aumento de impuestos para este 2023 a cambio de proceder conforme a la ley.

Por ello dijo que se actúe y si se encuentra alguna responsabilidad, se proceda de acuerdo a la ley.