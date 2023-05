No se registra rebase en gastos de campaña: IEC

No hay ningún rebase de gastos de precampaña, hasta el momento, en lo que corresponde al proceso electoral local en Coahuila, donde se renueva la gubernatura de la entidad y el Congreso. Tampoco se han recibido quejas en este sentido de parte de los partidos políticos.

Gerardo Moreno Rodríguez, director de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), informó lo anterior. En relación a las campañas, se encuentran a la mitad y será hasta que concluyan cuando se pudiera realizar la fiscalización correspondiente por parte de la autoridad electoral.

"No hay, hasta el momento, ningún rebase de gastos de precampaña, las quejas que pudiera haber, también porque no haya un gasto partidista de precampaña, pues sí pudieran existir, pero al menos un rebase de topes de precampaña, no hay, y ya está determinado por el Instituto Nacional Electoral, con base en esta convivencia de facultades entre los dos órganos electorales nacionales y locales, la parte de la fiscalización de precampañas y campañas federales y locales corre a cargo del INE", explicó.

Moreno Rodríguez informó que se otorgaron 233 millones 613 mil 545 pesos para actividades ordinarias este año a los diferentes partidos políticos de la entidad, además de que se entregaron 80 millones 771 mil 523 pesos para los gastos de campaña. Indicó que se tenía otra bolsa para las candidaturas independientes, pero no participa ninguna actualmente.

Por su parte, José Luis Vázquez López, vocal ejecutivo del INE en Coahuila, confirmó que no se ha detectado ningún rebase en el tope de gastos de precampaña y que los partidos políticos tienen la obligación, día a día, de conforme vayan realizando sus eventos, subir sus datos a un Sistema Integral de Fiscalización, que es una revisión contable, por lo que deben presentar a través de este medio sus facturas.

"Personal de nosotros día a día lo está revisando, también llevamos a cabo acciones de monitoreo, no nos quedamos con la revisión de los partidos políticos y los candidatos, sino que verificamos en redes sociales pero también haciendo acto de presencia en sus eventos, en los mitines, en las reuniones, en sus spots, en todo lo que ellos producen, tenemos personal que está verificando qué es lo que están invirtiendo en sus campañas y lo vamos a contrastar con la información que presenten", explicó el funcionario.