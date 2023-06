'No se facilita el paso a la formalidad'

Al referir que la informalidad es multifactorial, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Durango, Magdalena Gaucín Morales, lamentó que las autoridades no estén facilitando que haya más negocios formales.

"Incluso para darse de alta como establecimiento, ir a la Secretaría de Hacienda, hacer las citas. Son varios factores por los que la gente prefiere permanecer en la informalidad que no se ha atacado, no se ha visto, no se ha estimulado esta parte, sino que se deja simplemente a que cada día más gente pase de la formalidad a la informalidad".

"El tema recaudatorio es un punto importante ya que la gente antes de establecer un negocio prefiere permanecer en la informalidad", lamentó. Y reconoció que es aproximadamente el 50 por ciento de la población está en la informalidad. "Es real, tu lo ves por ejemplo, sobre todo lo voy a poner en el comercio, que es más palpable. Se llega un día festivo y vemos que aparecen de repente unas ventas que invaden toda la ciudad. Eso es parte de lo que nos pega al comercio formal. Entonces se tiene que prevenir".

"Ni siquiera se levanta una sanción, vemos como las autoridades prácticamente no combaten este tipo de acciones y se siguen presentando día a día. Cuando se piensa que va a haber una reactivación económica, prácticamente es nula", indicó.

Pese a ello, dijo que aún no se registran cierres de negocios. "Ahorita si es un estado de mucha falta de liquidez, la gente no acude, no solamente al comercio sino que se ve también reflejado en la industria restaurantera que está ahorita estancada y prácticamente muchos sí están a punto de cerrar, pero se tiene que trabajar", señaló.

Por lo que se espera que en la segunda mitad del año haya una recuperación para que se incentive la economía ya que año con año ese es el comportamiento que se observa.