'No quiero un bobo que me controla', interpretación de Belinda causa controversia en redes

A un año de la polémica ruptura entre Belinda y Christian Nodal, la cantante volvió a encender las redes sociales luego de que posteara en Instagram uno de sus recientes temas que, en meses anteriores, se especuló iba dedicado al intérprete de "Botella tras botella".

Aunque la famosa ha luchado por consolidar su carrera artística a lo largo del tiempo, también ha acaparado los reflectores debido a las personalidades con las que se ha involucrado amorosamente, ya que la mayoría están relacionadas con el mundo del espectáculo.

Por lo que la famosa no termina de estar en el ojo del huracán para meterse en otras controversias: tal como le pasó en esta ocasión.

Recordemos que la separación de las estrellas estuvo rodeada de acusaciones en Twitter e indirectas que también "alcanzaron su lado artístico", pues luego de que se diera a conocer la primicia, Christian lanzó el tema "Ya no somos ni seremos", una canción que claramente habla de la desilusión romántica.

"Quise mi piel, llenarla de tatuajes, pa' cubrir los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte", se oye cantar a Nodal en el video oficial.

"Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida", agrega, además no olvidemos que la entonces pareja estaba comprometida.

Si bien el tema de Nodal tiene un tono más melancólico, la llamada Reina de los Amarres publicó otro sencillo, unos días más tarde, llamado "Mentiras cab…n", lo que para algunos significó una respuesta para el intérprete.

Ahora Belinda nuevamente atrapó las miradas con una nueva publicación en la app de fotos.

"No quiero un bobo que me, que me controla. Ni los fines de semana, estar sola. Como me dejabas esperando por horas. Ahora las llamadas que tus haces se ignoran", interpreta la famosa.

En el clip se observa a Belinda en un escenario moviéndose al ritmo de su éxito.

Asimismo, llamó la atención de algunos fanáticos que el fondo que enmarca el video es una imagen con emojis de heces.

Por otra parte, se alcanza a leer la palabra "Cab…" en letras blancas, situación que por segunda vez levantó rumores en los fans respecto a que los resentimientos entre ambos siguen intactos.