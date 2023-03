'No queremos ver a partidos capitalizando con el feminismo'

Integrantes de colectivos feministas de Matamoros desaprobaron y se deslindaron de las movilizaciones que están organizando algunos partidos políticos por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y resaltaron que las actividades que se tienen preparadas serán a nivel regional en el municipio de Torreón.

"Nos deslindamos y desaprobamos la marcha que un partido político está organizando en esta ciudad de #MatamorosCoahuila, porque el feminismo NO va de la mano con los partidos políticos, NO usen el movimiento feminista para ganar adeptas, no sean hipócritas...(sic)".

"No queremos ver a los partidos capitalizando con el feminismo, queremos que cumplan sus estatutos y no dejen contender por ningún cargo de representación popular a violentadores de mujeres. Queremos políticas integrales y presupuesto para la prevención, atención y sanción de la violencia masculina contra las mujeres" fue parte del mensaje que compartieron ayer domingo integrantes del colectivo "Fuimos Todas".

Además, pidieron que se despidan a los funcionarios públicos que tienen demandas de pensión alimenticia; "que son violentadores vicarios, abusadores, violadores. No sean hipócritas, para este #8M, no queremos ver a los políticos dando un discurso pedorro y haciendo marchas. Rompan el pacto, eso sí que sería estar de lado de las mujeres, eso sí que sería transgresor".

Trascendió que el Partido Movimiento Ciudadano hizo la convocatoria para una marcha este martes siete de marzo, pero las integrantes de Fuimos Todas, manifestaron que son tres colectivos los que se constituyeron en Matamoros hace algunos años aunque se visibilizaron más cuando apoyaron a la familia de Ilse Ivon, la joven que perdió la vida brutalmente en junio del 2021 y desde entonces han tenido que enfrentarse a situaciones complicadas, en su exigencia por la justicia, por lo que reiteraron que se deslindan totalmente de cualquier partido político o dependencia gubernamental, cuando realmente no se garantizan sus derechos.

Manifestaron que en la madrugada de este domingo recibieron algunos mensajes de las seguidoras de su página de Facebook para preguntar sobre la marcha de este martes, pues pensaron que ellas eran las organizadoras, por lo que aclararon que la movilización en la que participarán es el miércoles ocho de marzo en Torreón, por lo que se dispondrá de un camión y el punto de reunión será en la plaza principal de Matamoros y la idea es partir a las 17:30 horas.