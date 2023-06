No podemos limitar la libre expresión: Villegas

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, dijo sobre la vinculación a proceso contra el exgobernador de Durango que no se debe limitar la libre expresión.

Como se informó, el exmandatario de Durango, José "N", fue vinculado a proceso penal por la probable comisión material de un hecho que la ley considera como delitos contra la libertad de expresión, específicamente por probables amenazas al periodista Iván Soto.

"Ningún político puede hacer ese tipo de cosas. Ustedes lo saben. No podemos limitar el tema de la libre expresión, nunca lo haremos, sobre todo ustedes que se dedican a eso, ustedes informan o lo que escuchan, o lo que les dicen, o lo que creen y nosotros tenemos oportunidad de réplica si no nos gusta algo. Podemos hablarles para decirles 'oye, están equivocados en esto', mi visión es esta y no tiene por qué ser de ninguna otra forma", dijo el gobernador, Esteban Villegas.

Mencionó que su gobierno respetará la libertad de expresión: "En este gobierno vamos a respetar la libertad de expresión al 100 por ciento".

DIJO QUE HABRÁ SORPRESAS

Respecto a las investigaciones que su gobierno realizó a la anterior administración estatal y los expedientes que se realizaron por posibles irregularidades encontradas en manejos de recursos federales, el gobernador dijo que el proceso sigue.

Mencionó que prácticamente el 95 % del recurso que se utiliza en Durango viene del gobierno federal por lo cual dotan a este orden de gobierno de toda la información.

"Pues apenas se están empezando a hacer las investigaciones. A veces los procesos son un poco lentos, no está en nuestras manos el proceso el poder acelerarlo, pero yo creo que sí va a haber sorpresas… buenas", aseguró Villegas.