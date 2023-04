No pierde la esperanza de hallar a su hijo Armando

La última vez que la señora Aurora vio a su hijo fue un 3 de julio de 2008, antes de que tres camionetas entraran a la colonia donde vive y se llevaran a varios hombres, entre ellos a Claudio Armando López Tabares.

Claudio Armando es uno de los 186 desaparecidos que Grupo de Víctimas por Derechos en Acción (VIDA) actualmente busca en La Laguna; sin embargo, únicamente son cifras extraoficiales, ya que aunque se solicitaron datos a las fiscalías de los estados de Coahuila y Durango, no brindaron información al respecto.

Armando, como su madre lo llama, fue "levantado" en la colonia El Consuelo, en Gómez Palacio, justo cuando el país, la región Lagunera y esa colonia eran víctimas de una de las peores olas de violencia.

El día del secuestro la señora Aurora, su hijo y su nuera iban a asistir a un evento en una escuela primaria, pues la hija mayor de Armando, que en ese entonces tenía unos ocho años de edad, iba a participar en un bailable y todos tenían la intención de verla actuar, pero se fueron por sitios distintos.

Armando se quedó en una de las calles esperando a un amigo mientras que los demás integrantes de la familia se adelantaron a la primaria que quedaba a escasos metros de su casa, pero él nunca llegó.

Aurora recuerda que alrededor de las 19:00 horas se registró una balacera, luego vio tres camionetas pasar por el bordo de protección para, por el lecho seco del Río Nazas, dirigirse a la ciudad de Torreón, pero jamás imagino que ahí llevaban a su hijo, hasta que una sobrina la alertó.

De los 186 casos que Grupo VIDA tiene hasta ahora, La Laguna de Durango acumula 100 y Coahuila lleva 85… no son pocos, porque ningún padre ni ninguna madre ha normalizado la desaparición forzada.

Silvia Ortíz de Sánchez Viesca, la representante del grupo, explicó que ahora la mayoría de los casos se concentran en el estado de Durango, "de lado de Coahuila tenemos un aproximado de 85 casos y en Durango vamos con algunos 100 casos, antes eran más de este lado (Coahuila), pero actualmente se reportan más en Durango", dijo.

La búsqueda de todos los desaparecidos es primordial, por lo que no hay ningún caso más importante que otros aún así, Silvia reconoció que para encontrar a alguien es vital hacerlo durante los primeros días de su no localización: "no podemos decir que hay uno más importante, obviamente los más recientes se les trata de atacar de manera inmediata para localizar a la persona y es más probable que la podamos localizar si atacamos en cuanto llega la denuncia".

El último caso que el grupo recibió, y que también la Vicefiscalía General del Estado de Durango, región Laguna ha mediatizado es el de Guillermo Delgado Chavarria, a quien no han localizado desde el pasado 12 de marzo y fue visto por última vez cerca del ejido Nazareno, en Lerdo, por lo que la asociación está enfocada en su búsqueda.

LOCALIZADOS

Las búsquedas se vuelven complicadas por el sol, el calor y en ocasiones el nulo apoyo por parte de las autoridades, pero esto no ha detenido a padres, madres, hijos o hermanos.

Grupo VIDA inició formalmente en mayo de 2013 y desde entonces han localizados a una cantidad importante de personas; Silvia detalló que han sido 89 personas encontradas, la mayoría con vida, "recientemente nos avisaron de un positivo (fallecido) y lo encontramos nosotros… en vida son muchas, alrededor de 80, y para mi son un mundo, fallecidos han sido desde la mujer del panteón, tres en Santa Elena, dos de un ejido llamado Tierra y Libertad, entre otros", recordó.

FAMILIAS BUSCAN A SUS DESAPARECIDOS

La petición de Aurora, al igual que la de muchas madres, padres, hijos, hermanos y hasta tíos, es encontrar a las personas que desaparecieron.

Aunque Grupo VIDA no pudo proporcionar información sobre las personas que han sido localizadas, enlistaron los nombres de los familiares que aún siguen con la búsqueda.

Manuelita Herrera Caballero, quien falleció este año, buscaba a su hijo; ahora su hermano prometió seguir con la búsqueda del hijo de Manuelita, quien desapareció cerca de Francisco I. Madero.

Sofía González Mijares busca a su hermano, al igual que María del Rocio Hernández; Pili busca a sus dos hijas, a su nieta y yerno; Norma Elizabeth busca a su hija; Rosa María busca a su hijo; Sonia busca a su hijo; Guadalupe busca a su esposo, Lupe Gaby busca a su esposo, un elemento de la Policía Municipal; Marentes busca a su hijo; Martha busca a su hijo; Martha Sánchez busca a su hijo; Guadalupe busca a su hija; Juanis busca a su hija; Araceli busca a su papá; Chelo busca a su hijo; José Eden busca a su hermana y Mayela busca a su hija.

IMPUNIDAD

Sin embargo, parece que la justicia no llega ni para quienes aún buscan a sus hijos ni para quienes ya los localizaron.

Faltan autoridades que salgan al campo a buscar y al parecer también tiempo para los agentes del Ministerio Público, quienes no avanzan en las investigaciones, "tu vas y el MP está en el escritorio con expediente de tres hojas… es bastante fatigante y desesperante. Vas y preguntas pero no hay respuestas, el MP es quien recaba, el que sale es el policía pero hay pocos, olvídate de las instancias federales y eso solo es el trato directo entre los agentes", enfatizó Silvia.

Por su parte, la señora Aurora pasa por la misma situación. En 2020 recibió una llamada en la que le dieron pistas sobre el paradero de su hijo en el estado de Zacatecas, y aunque quiso ir a buscarlo por su cuenta, decidió seguir el protocolo y dio aviso a la Vicefiscalía; sin embargo, días después hubo un enfrentamiento en el sitio donde habían visto a su hijo y solo una persona sobrevivió… hasta ahora desconoce si alguno de los hombres que murió ese día es Armando.

En todo este tiempo Aurora sigue buscando y nunca ha pensado en rendirse, lo único que quiere saber es donde está su hijo: "si pudiera decirle algo a las autoridades (de Durango) es que trabajen, mi denuncia no la aceptaron de forma inmediata sino hasta después de un año de su secuestro. Cuando me reuní con ellos les dije qué camionetas eran las que se lo llevaron, uno les da pistas pero no, no hay respuestas".

Finalmente, Silvia Ortiz recordó que todavía falta mucho en Coahuila para que las familias de los desaparecidos puedan tener tranquilidad: "ahorita tenemos al estado de Coahuila como el estado modelo en todo el país que en atención, leyes y en todo hay muchísima voluntad y se los agradecemos porque nos escuchan… pero sin resultados es como si no tuviéramos nada".